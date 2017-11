Lars Ørlund tilbringer en stor del af året i udlandet. Da fotografen var på besøg, var det sommer i Danmark. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Afrika i blodet og historier i hjertet

Sorø - 24. november 2017 kl. 12:58 Af Merete Jensen

Den lokale eventyrer og forfatter Lars Ørlund fortæller om sin seneste bog på Sorø Bibliotek. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Som han sidder derhjemme i sit stilfærdige hjem i Døjringe, kan det være svært at forestille sig, hvor mange grufuldheder Lars Ørlund har været vidne til.

Siden han var 16 år, har han rejst verden rundt - altid med ideologien og en passende pose snusfornuft i bagagen.

Men at den succesfulde forfatter og storvildtsjæger har sejlet våben for amerikanerne på Mekong-floden under Vietnamkrigen, arbejdet som ranger i kampen mod krybskytter, fanget vilde dyr til zoologiske haver, levet blandt stammefolk, overlevet to landminer og er blevet skudt tre gange, har givet ham stof til et hav af artikler, radio- og tv-programmer, bogudgivelser og foredrag. Mest kendt i rækken af udgivelser er nok otte tv-udsendelser for DR med titlen »Fra Kap til Kilimanjaro«.

- I oktober udkom min seneste roman, »Run Rhino Run«, der - som titlen antyder - blandt andet omhandler kampen mod krybskytterne og de bagmænd, som er ved at udrydde kontinentets sidste næsehorn og elefanter, siger Lars Ørlund. Han fortsætter:

- Men romanen drejer sig også om, hvad der sker med de 300 afrikanske børn som årligt forsvinder fra London. De er sjældent sendt tilbage til hjemlandet til genopdragelse, men er ofte endt som sexslaver for den lokale medicinmand eller slået ihjel og lavet til medicin. Det er almen praksis i Vestafrika, forklarer han alvorligt.

At Lars Ørlund har en helt unik indsigt i Afrikas stammekonflikter, interne politiske uroligheder og befolkningsproblematikker, kan ikke skabe megen undren, for halvdelen af livet har 69-årige Lars Ørlund haft Afrika helt inde under huden. I vinterhalvåret arrangerer han safarier og storvildtsjagter i Afrika, mens han i sommerperioden altid er at finde ét eller andet sted i Nordeuropa, hvor der skrives bøger og holdes foredrag.

- Jeg er sikker på, at bogen vil skabe debat. Det er jo en handling, som er bygget på faktiske forhold. Derfor hemmeligholder jeg heller ikke navne på personer og virksomheder, der i forbindelse med krybskytteri eller salg af elfenben eller horn fra et næsehorn har været nævnt i medierne. Jeg forbeholder mig også direkte til problematikken med drabene på de mange afrikanske børn og salg af menneskelige organer. I den forbindelse vil nogle måske kalde mig kyniker, men en kyniker er blot en idealist, der har oplevet verden, siger han tankefuldt.

- Jeg havde egentlig lovet mig selv at holde et års skrivepause efter denne, for når jeg er i gang med en bog, så kører tankerne 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Det kan være temmelig udmattende. Ofte må jeg stå op om natten, fordi jeg har fået en genial sætning eller en speciel vinkel på handlingen, som jeg ikke må glemme, siger han.

Men alle gode intentioner om en velfortjent skrivepause blev fejet af bordet den dag, hvor en kammerat fortalte, at han havde været på en bar i Amman, hvor en øl kostede 150 kroner.

- Jeg var færdig af grin, da jeg hørte det, for det tydede jo på, at den såkaldte »bar« var et bordel, siger Lars Ørlund med en buldrende latter. En fælles inspektion af stedet viste sig ganske rigtigt at være et bordel.

- Pludselig havde jeg idéen til endnu en bog, som omhandler en engelsk flådeattaché som bliver offer for et jalousidrab under 1. verdenskrig. Her mister englænderne 62.000 mand på vestfronten på en eftermiddag - men hvordan sætter man gerningsmandens straf i relief? Når en person bliver dræbt, kalder man det et drab. Når tre mennesker myrdes kaldes det massemord. Ved 10.000 kaldes det blot »statistik«. Jo, historien fangede mig, og nu hænger jeg på den, indtil den er ude af systemet, siger han smilende.

Lars Ørlund holder foredrag om sin bog torsdag den 30. november klokken 19 til 21 på Sorø Bibliotek. Billetter koster 50 kroner og kan købes på bibliotekerne i Sorø og Dianalund.