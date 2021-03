Afgørelse: Husejere skal fjerne støttemure

Da der blev lavet lokalplan for de nye boligområder på Klokkergården og Rørstengårdens jorder, blev det bestemt, at grundene skulle det naturlige terræn i området. Med de skråninger, der nu engang måtte være.

Men det har ikke alle husejere fulgt. I stedet har de planeret grundene og opført støttemure i skel for at holde på jorden ved terræn-forskel.

Men selv om byrådets udvalg for teknik og miljø generelt ikke er tilbageholdende med dispensationer fra lokalplaner, så er der ikke noget at gøre i dette tilfælde.

En træls sag

- Det er en træls sag. De pågældende naboer på Grubeløkken har jo været indbyrdes enige om at opføre de støttemure. Men det store problem her er, at andre beboere i området på forhånd har spurgt forvaltningen, om de måtte opføre støttemure og har fået afslag. Og så kan vi ikke lade andre gøre det. Borgerne skal behandles lige. Så ud fra et retfærdighedsprincip er vi nødt til at sige nej til dispensation, siger Jens Nygaard.