Se billedserie Signe Friis Jørgensen er i gang med at gøre dagens høst op. Foto: Bjarne Stenbæk

Affaldsindsamling: Vi er blevet sødere imod naturen

Sorø - 22. april 2018 kl. 17:00 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings affalds-indsamling satte ny rekord i antallet af indsamlere. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Læs også: En god måde at lære folk at kende

- Vi er blevet bedre til at lade være med at kaste affald i naturen, men der er stadig rigtig meget at samle op.

Sådan lyder konklusionen fra indsamlingsleder Signe Friis Jørgensen fra DN Sorø.

- I det hele taget er interessen for at beskytte naturen blevet mærkbart større, fortsætter hun.

- Det havde den betydning, at vi i år satte ny rekord i antallet af indsamlere. Cirka 50 mødte op - udover DNs egne medlemmer. Det er vi naturligt nok glade for.

Et ekstra plus var det, at det især var børnefamilier, der mødte op.

- Vi er jo godt klar over, at det kan knibe med at opdrage de voksne, sier Signe Friis Jørgensen med et smil.

- Men får vi fat i børnene, er vi nået langt. Lærer de som små, at man ikke smider affald i naturen, men tager det med hen til en skraldespand, er det fint. Så er chancen for, at de heller ikke smider affaldet i naturen, når de vokser op, ret stor.

Men konklusionen på søndagens indsamling er, at vi - selv om der stadig er store mængder affald, hvor det ikke burde være - trods alt er blevet sødere imod naturen.

- Meldingen fra de indsamlere, der har gået i flere år, er nogenlunde enslydende, siger Signe Friis Jørgensen.

- Der er mindre affald denne gang, end de er vant til.

Meget af affaldet blev afleveret på opsamlingspladsen på Skælskørvej overfor søen, men andet har indsamlerne fået lov til at lade blive stående, så kommer mandskabet fra Vej & Park i Sorø Kommune i løbet af mandag og samler poserne ind. Alt er sorteret og bliver efterfølgende afleveret på genbrugspladsen.

- Tirsdag vil jeg tro, at vi har et resultat, siger Signe Friis Jørgensen.

- Flere lokalforeninger samt skoler og daginstitutioner har også samlet affald, så vi skal lige have gjort det hele op.

For Elsebeth Nielsen og børnene Martha Mie på fem år, Aske Emil på tre og Vilde Mai på et år blev søndagsturen til en indsats i den gode sags tjeneste.

- I morges talte vi om, at vi godt ville en tur i skoven, og så kunne vi jo lige så godt hente nogle poser og gøre en god gerning, siger Elsebeth Nielsen.

- Vi bor på Slagelsevej og går ofte i skoven - og her kommer børnene også med børnehaven.

- I skoven var der heldigvis ikke så meget affald. Her så der faktisk meget pænt ud, fortsætter hun.

- Men langs Parnasvej og ikke mindst på P-pladsen, hvor der ellers er en affaldsspand, var der til gengæld en del.

Lidt mere end et par timer var familien på farten.

- Der blev også tid til leg på den legeplads, børnehaven bruger, og til lidt frokost undervejs, fortæller Elsebeth Nielsen, inden hun med et par stolte børn kunne aflevere poserne ved indsamlingsstedet, hvor Martha Mie og Aske Emil kunne krone dagens indsats med en juice, lidt frugt og en kiks.

