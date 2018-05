Se billedserie Problemerne har været allerstørst ved lejligheds-komplekser. Her overfyldte containere ved Munkevænget/Søndergade. Sådan så de ud i et par uger, indtil de blev tømt torsdag.Privatfoto

Affalds-rod skulle være slut denne weekend

Sorø - 25. maj 2018 kl. 12:30 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye affaldsordning er kommet alt andet end flyvende fra start.

Her knap en måned efter, at den blev sat i gang, står der fortsat overfyldte containere rundt omkring og venter på at blive tømt.

De seneste to uger har AffaldPlus kørt ekstrature om fredagen, men det har ikke været tilstrækkeligt. Derfor kører AffaldPlus nu ekstrature både i dag og i morgen, og herefter skulle tingene være bragt i orden. Ifølge AffaldPlus.

Det er i hvert fald den besked borgmester Gert Jørgensen har fået fra AffaldPlus's daglige ledelse.

- Jeg har også fået at vide, at ommærkningen af containerne afsluttes i dag (torsdag, red.), siger Gert Jørgensen til Dagbladet og Sjællandske.

Hermed skulle alle containere så være under den nye ordning. Det, der har været AffaldPlus' problem, er, at der i den forgangne måned er kørt efter både ny og gammel sortering. Altså flere ture end normalt, og det har der ikke været afsat tilstrækkeligt med mandskab og vogne til. Derfor har affaldet fået lov til at hobe sig op.

Borgmesteren er også selv blevet kontaktet af utilfredse borgere og har været på personlig rundtur for at tjekke, at problemet er reelt.

- Og det må jeg sige, at det har været. Der står overfyldte containere, og der er placeret affald på jorden. Ikke hensigtsmæssigt i forhold til f.eks. rotter, siger Gert Jørgensen.

Der har også tegnet sig et tydeligt mønster af, at problemet har været absolut størst i Sorø.

- Jeg kan ikke påstå, at det har været helt problemfrit i Dianalund og Stenlille, men Sorø har været hårdest ramt, og det er især ved boligselskaber og lejligheds-komplekser, at der har været store problemer, siger Gert Jørgensen.

Han ærgrer sig over, at ordningen er kommet så skidt fra start:

- Man kunne jo godt have haft en forventning om, at det var klaret bedre, lyder den tørre konstatering.

Også i forhold til motivering af borgerne, der nu skulle til noget nyt, som måske ikke alle er lige begejstrede for, er det ærgerligt, medgiver Gert Jørgensen:

- Nogle gange skal omstillinger selvfølgelig have tid, men her er der sket utilsigtede ting, der har gjort, at folk ikke fra start har fået glæden ved at sortere affaldet, siger Gert Jørgensen til Dagbladet og Sjællandske.