Se billedserie Niels Damgaard fra AffaldPlus kan fortæller,m at det generelt set er gået fint med indførelsen af den nye affaldsordning i Sorø. Foto: Thomas Olsen

AffaldPlus kører en »opsamlingstur« på fredag

Sorø - 10. maj 2018 kl. 06:52 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har kun været enkelte »smuttere« ved indførelsen af den nye affaldsordning i Sorø Kommune. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Kommunen: - Generelt set er det gået rigtig godt i Sorø, fortæller kommuneservice- og kommunikationschef Niels Damgaard fra AffaldPlus.

- Borgerne har taget fint imod den nye affaldsordning, og der er kun opstået få problemer. Et af problemerne vidste vi på forhånd godt ville komme. Der er borgere, der er begyndt at sortere på den nye måde, før vi har rigget beholderne til og sat en seddel på affaldsbeholderne - og så opstår der rod i vores system. Vi kan nemlig ikke blande den nye og den gamle måde at sortere på.

Det får AffaldPlus samlet op på ved at køre en ekstra tur på fredag. Her klares de små problemer, der har været med forkert eller for tidlig sortering, og så er man klar til at starte på en frisk igen.

- Det er klart, at når man indfører en ny affaldsordning, rejser der sig mange spørgsmål hos borgerne - også selv om vi har forsøgt at informere meget udførligt, siger Niels Damgaard.

- Det har givet mange henvendelser til AffaldPlus pr. telefon eller mail, men borgerne har vist en fin forståelse for, at vi gør, hvad vi kan - og at det kan være nødvendigt at væbne sig med lidt tålmodighed. Vi skal nok svare.

Mange af de generelle spørgsmål får borgerne dog svar på via den telefonsvarer, der er koblet på, når man ringer til AffaldPlus.

I Sorø Kommune sorteres nu madaffald og restaffald i den ene beholder, mens den anden beholder tager pap og papir samt glas, metal og plast. Samtidig er vognmandens ruter omlagt, så ikke alle får tømt på den samme ugedag som tidligere.

- Det kan skabe den udfordring, at hvis du har ligget tidligt på den sidste tømning, før det nye system blev indført, og nu ligger sent på ruten, kan du nå at samle lige lovlig meget skrald inden næste tømning, siger Niels Damgaard.

- Men skulle det ske, finder vi en løsning på det, indtil du er kommet fint ind i den nye tømningskalenders rytme. Eksempelvis har vi aftalt med Sorø Kommune, at du gratis kan hente en ekstra sæk hos borgerservice eller på genbrugspladsen - og du kan i øvrigt altid komme af med affaldet på genbrugspladsen.

- Ikke mindst, når man tænker på, at mere end 10.000 husstande har fået et nyt affaldsordning, er det grundlæggende gået rigtig godt, fortsætter Niels Damgaard.

- Der vil altid opstå nogle udfordringer i en omstillingsperiode, men heldigvis er det rare mennesker, der bor i Sorø Kommune, så vi har haft den oplevelse, at borgerne har taget udfordringerne med stor forståelse.

I AffaldPlus har medarbejderne kun et uafklaret spørgsmål tilbage: Hvordan virker det nye anlæg, der skal bearbejde madaffald, så det kan sælges videre til et biogasanlæg og bruges som biogas.

- Anlægget er sat op i Næstved, og nu venter vi bare på, at det for alvor kommer i drift, siger Niels Damgaard.