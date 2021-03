Artiklen: Advarsel: Kviksand og dybe huller gør det farligt at færdes her

Marken, der for en stor dels vedkommende nu er omdannet til jordbunker, render og huller med vand, kan synes spændende at gå ind i for nysgerrige sjæle, blandt andet hundeluftere og børn.

- Det er fristende, men af sikkerhedsmæssige grunde beder vi alle om at holde sig væk. Dels er der nogle dybe huller med vand, og dels har det været så vådt, at der enkelte steder er fare for, at der er kviksand, siger Sara Lea Kronvang.