Se billedserie Niels Aalbæk Jensen bliver Alternativets mand i det nye byråd efter nytår. Han vil lære de andre politikere, at store idéer ikke er farlige. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Aalbæk vil bringe iværksætter-ånd ind i byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aalbæk vil bringe iværksætter-ånd ind i byrådet

Sorø - 23. december 2017 kl. 11:33 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Juletræet er allerede pyntet og står med en stjerne i toppen midt i Niels Aalbæk Jensens stue på Frederiksberg.

- Jeg har allerede fejret jul med familien, forklarer det kommende byrådsmedlem for Alternativet.

Hustruen og de to sønner på 10 og 12 år tilbringer jul og nytår på et krydstogt i Caribien, mens Niels Aalbæk Jensen selv bliver i Danmark.

- Når de tog væk, så fik jeg tid til at forberede mig til de første møder i januar. Der er en del forberedelse og ting, jeg skal forstå og sætte mig ind i, siger han til DAGBLADET og Sjællandske.

56-årige Niels Aalbæk Jensen er iværksætter helt ind i hjertet. Derfor handler forberedelsen til byrådsarbejdet også om at udtænke planer for, hvordan hans og Alternativets mange politiske idéer kan få succes i det politiske system.

Den nyeste idé går ud på at få nedsat et »bæredygtighedsudvalg«, forklarer han.

- Det skal operere tværfagligt og have ét medlem fra hvert parti. For bæredygtighed er ikke kun økonomi. Der kan man placere projekter, der kører hen over flere udvalg, for eksempel at gøre Sorø CO2-neutral. Udvalget behøver ikke at have samme status som de andre udvalg - det kan også være en række af møder.

Niels Aalbæk Jensen er oprindelig uddannet lærer fra Den frie Lærerskole, men arbejder i dag som sælger i virksomheden Alevator.dk. Han var desuden initiativtager til det nye Parnas Natur- & Aktivitetspark, som han indtil for nyligt også var medejer af.

Set udefra ligner han ikke den klassiske byrådspolitiker. Og det ved han godt. Men det er netop dén iværksætter-ånd, som han efter nytår vil forsøge at bringe ind i det nye byråd.

- Jeg ved godt, at jeg skal »grow slow«. Jeg kan ikke omvælte noget fra dag et. Men jeg vil gerne lære de klassiske byrådsmedlemmer, at det ikke er farligt at have store idéer. Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at begejstre og få dem med på mine idéer. Og jeg vil lære dem at vente med alle spørgsmålene, for eksempel om hvor pengene skal komme fra. Altså lære at sige »vent nu lidt«, og så kan vi altid finde ud af det. Det handler om at have tillid til den kreative proces. Det bliver hverken nemt eller altid sjovt. Men jeg synes, at der er for få politikere som mig, siger Niels Aalbæk Jensen.

Han insisterer på at være sig selv - det er ham, der får de store, utænkelige idéer, og så er det ofte nogle andre, der realiserer idéen.

Gennem årene er han blevet vant til at blive kaldt »idiot«. Det er et grundvilkår som iværksætter, forklarer han.

- Jeg synes jo ikke selv, at jeg er en idiot. Men hvis folk kalder mig idiot, så ved jeg, at jeg har fat i noget interessant. Som iværksætter bliver du nødt til at turde at blive kaldt idiot og at alle skriger af grin. Man bliver nødt til at sige ja, hvis man vil skabe noget nyt. Det er evnen til at se en idé og sige højt, at det godt kan lade sig gøre. Og så skal der selvfølgelig en god portion timing og held til, siger Niels Aalbæk Jensen.

Hans iværksætteri og væremåde kommer ikke fra fremmede. Den ungdommelige dumdristighed, som han selv kalder det, ligger til Aalbæk-familien.

- Jeg ser mig selv som et musisk og kreativt menneske, og i min familie er flere af os kreative. Jeg kommer fra sådan et hjem, hvor alle kendte højskolesangbogen, højskolen og andelsbevægelsen, og vi sang mellem 20 og 50 sange til hver familiemiddag. Jo flere højtflyvende tanker, desto større bifald fik man. Og der var en himmelråbende mangel på autoritetstro, siger han.

Måske var det den ungdommelige dumdristighed, der fik den unge Niels Aalbæk Jensen til at prøve livet af som professionel trommeslager i udlandet. Han har boet et halvt år i Hollywood og to et halvt år i Sydafrika, hvor han var trommeslager i 80'er-bandet Tribe after Tribe. I 1984 indtog deres nummer »Damsel« førstepladsen på hitlisten i Sydafrika.

- Når man gik på gaden, så sang alle omkvædet fra sangen. Men deres apartheid var for ubehageligt, så jeg måtte væk, fortæller Niels Aalbæk Jensen.

Nu spiller han trommer i bandet Køge All Stars.