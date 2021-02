Se billedserie Niels Aalbæk Jensen slår på tromme for, at pengene skal til at rulle mod Sorø og Frederiksberg i stedet for mod nord. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Aalbæk: Alle pengene bliver trillet nord for motorvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aalbæk: Alle pengene bliver trillet nord for motorvejen

Sorø - 04. februar 2021 kl. 06:44 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Sorø Byråd er rigt repræsenteret af medlemmer, der plejer interesser nord for motorvejen.

Det mener i hvert fald byrådsmedlem Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) der benyttede det seneste byrådsmøde til nærmest at holde en lille valgtale.

Årsagen var byrådets beslutning om at frigive godt en halv mio. kr. til ideudvikling og planlægning af, hvordan Sorø bymidte i fremtiden kan udvikles.

Et projekt, som byrådet indtil videre har afsat i alt fem mio. kr. til realisering af.

Niels Aalbæk er en del af den budgetaftale, men han mener alligevel, at det er alt for lidt. Og at Sorø bliver tilgodeset alt for lidt - og Frederiksberg nærmest slet ikke.

Udmarvet hovedby - Der kunne sagtens have været et nul bag det femtal, hvis ambitionen virkelig skulle rykke. Hvis vi virkelig vil noget i bymidten, der sparker bagi, så skal vi op på en helt anden klinge. Der går for få penge til Sorø og Frederiksberg, og der lander for meget nord for motorvejen. Jeg under Dianalund, Stenlille, og Ruds Vedby alt det gode, de får, men hovedbyen bliver udmarvet, sagde Niels Aalbæk, der også havde en forklaring på, hvorfor det er gået sådan:

- Jeg vil bare sige til vælgerne: Overvej, hvem I stemmer på næste gang. For lige nu er der et flertal, der repræsenterer borgerne nord for motorvejen. De er dygtige. Derfor bliver alle pengene trillet nord for motorvejen.

Da avisen efterfølgende spørger Niels Aalbæk, hvordan han har regnet det flertal ud, svarer han:

Dygtige i nord - Man kan regne det ud på mange måder. Hvor de bor, hvor de er født, men det skal tages med et gran salt, for det var sagt med et smil på læben. Men faktum er, at de byrådspolitikere, der rent faktisk bor i den nordlige del af kommunen har været dygtige og har trukket det længste strå. Stenlille fik 10 mio. kr. til byudvikling. I Sorø er der afsat fem mio. kr., og jeg bliver ikke overrasket, hvis der ikke kommer flere penge end det, siger Niels Aalbæk Jensen.

Ved byrådsmødet gjorde flere politikere det ellers klart, at ambitionen er at skaffe flere penge hen ad vejen. Både fra kommunen selv, men også fra fonde.

Det kan vokse - Der skal komme flere penge over de næste år, for at det giver noget. Det er vigtigt for SF, at vi får en plan, så byen hænger sammen. Med respekt for de iboende historiske kvaliteter. Det handler ikke om blomsterkummer og bænke, men at vi får vores historiske by til at stå frem. Der må gerne komme nyt, men det skal være høj kvalitet, sagde Linda Nielsen (SF).

- Det er op til os og fundraisere at være med til at skabe en ramme. Da vi lavede budgettet, var der velfærdsområder, der havde større prioritet. Andre projekter er startet i det små og så vokset, kommenterede borgmester Gert Jørgensen (K).

- Det er for tidligt at sige, om der er sat nok penge af. Det må høre til det kommende års budgetforhandling, sagde Bo Mouritzen (EL).

Det vigtige ophold - Jeg synes, at det er superfint, at vi får begyndt. Det er tiltrængt, og selv om vi starter med peanuts, kan vi godt tage det første lille skridt, sagde Anne Madsen (S), der mener, at det gælder om at holde liv i kommunens større byer også af hensyn til byernes oplande.

Bo Christensen (K) gav udtryk for, at det er på høje tid, at det er blevet Sorø bymidtes tur, og at byforbedringerne kan ske både i det store og det små:

- Vi skal bevare det miljø, der er, men sørger for, at der er flere steder at slå sig ned. Mødesteder, cafémiljøer. For hvis man ikke opholder sig i bymidten, lægger man heller ingen penge.

Jens Nygaard (V) er enig i, at detailhandlen skal tages med på råd.

Græs på Torvet Dennis Gartig (S) havde et par konkrete ideer, han gerne vil slås for:

- Jeg synes, at Torvet skal være grønt. Med græs. Jeg orker ikke at se på de sten, der ligger på Torvet. Og så skal vi hjælpe handelslivet ved at lukke Storgade af for trafik.

Lige præcis lukning af Storgade har de lokale butikker nu ellers tidligere været meget modstandere af.

Men hvad der præcis kommer til at ske for de fem mio. kr., er det stadig alt for tidligt at sige. Det kommende år skal bruges på at få input fra borgere, handelsliv, foreninger, kulturinstitutioner og erhverv og på at få lagt en overordnet plan.

Og udgangen på byrådsmødet blev, at alle byrådsmedlemmer - på nær Niels Aalbæk Jensen - kunne stemme for, at planlægningsarbejdet bliver sat i gang.