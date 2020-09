Gyrstinge Skovkro får tidligst besøg af de ældre fra Sorø Kommune i december. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ældreudflugt aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældreudflugt aflyst

Sorø - 30. september 2020 kl. 20:50 Kontakt redaktionen

Først måtte ældrerådet aflyse den vanlige ældreudflugt, der varer en hel dag - og nu må rådet så gå den tunge gang og på grund af Covid-19 også at aflyse afløseren.

Gyrstinge Skovkro skulle have lagt lokaler til et træf med spisning onsdag den 30. september og torsdag den 1. oktober. Arrangementet skulle have været kædet sammen med den internationale ældredag 1. oktober, men det bliver altså ikke til noget.

- De nye smittetal og udtalelser fra statsminister og myndigheder betyder, at også vi er nødt til at bære os forsigtigt ad, siger formanden for ældrerådet, Egon Madsen.

- Vi har været i kontakt med dem, der har meldt sig til og indbetalt deltagergebyret på 50 kroner. De er alle indstillet på at lade pengene stå, for vi håber, at vi kan gennemføre arrangementet på skovkroen i december eller i januar. Det sidste vil så kræve, at vi også af kommunen får lov til at overføre det afsatte beløb til næste år.