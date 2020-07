Ældresektor: Stor faglighed er vigtig

Socialdemokratiet har blandt andet indgivet enkelte egne forslag. Forslagene har man kunnet læse om i dagspressen. De fleste af ønskerne er identiske med forslag til indsatser, vi allerede har drøftet i udvalget, og i udvalget er vi enige om, at de er værd at se nærmere på.

Med tanke på, at Sorø Kommune bruger over 500 mio. kroner på ældre, social -og sundhedsområdet, og sammenholder det med Socialdemokratiets budgetønsker på området, så bør der kunne skabes et kompromis og dermed enighed hen over midten.