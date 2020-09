Ældrerådet om budget 2021: Hvor er de gamle blevet af?

De forslag, ældrerådet havde indleveret til budgetforhandlingerne, kom ikke med i forliget.

- Er der slet ingen af byrådets partier, der interesserer sig for de gamle?

Det spørgsmål har ældrerådets medlemmer stillet sig selv uden at finde svar. Til årets budgetforhandlinger, hvor politikerne havde flere millioner at lege med, havde ældrerådet stillet forslag om, at rengøringen hos de ældre blev opgraderet fra hver tredje uge til hver anden uge. Den såkaldte klippekorts-ordning, hvor ældre kan få ledsagelse for eksempel til frisør og lignende, ønskede rådet udvidet til ikke bare at gælde plejecentre, men også hjemmeboende med de behov - og så ønskede ældrerådet at få etableret aflastningspladser på plejecentre i den nordlige del af kommunen. Også en genindførelse af tilskud til varmtvandstræning stod på ældrerådets ønskeseddel.