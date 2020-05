Formand for Ældrerådet i Sorø Kommune, Egon Madsen, mener, at det er på høje tid, at der lempes på besøgsforbudet på plejehjemmene.Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ældreråd: Få nu åbnet op for plejehjemsbesøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældreråd: Få nu åbnet op for plejehjemsbesøg

Sorø - 02. maj 2020 kl. 17:09 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden begyndelsen af april har det været forbudt for pårørende at besøge deres nære familiemedlemmer, der bor på plejehjem. Medmindre plejehjemsbeboeren var i kritisk tilstand og måske kun havde kort tid igen.

- Det er ikke menneskeligt. Vi har fået flere henvendelser fra pårørende, der føler, at det næsten er tortur bare at skulle stå udenfor og vinke hen til et vindue, siger formand for Ældrerådet i Sorø Kommune, Egon Madsen.

Forbudet har bredt været opfattet, som om det gjaldt både inden- og udendørs, men det er ikke nødvendigvis tilfældet, hvilket også Sundhedsstyrelsen måtte erkende i slutningen af sidste uge, hvor styrelsen udtalte, at den havde været for striks i sin tolkning.

Kan - ikke skal For i den skrivelse, som Styrelsen for Patientsikkerhed sendte til kommunerne den 6. april - to dage efter forbudets udstedelse - står der nemlig:

»Forbud kan også omfatte udearealer, som ligger på institutionens område, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.« Med andre ord »kan« og ikke »skal«. Og i sidste ende er det op til hver enkelt kommune at vurdere, om udendørs besøg kan lade sig gøre eller ej.

- Vi har af Dansk Ældreråd også fået brev om, at der kan åbnes op. Så jeg synes, at det er på tide, at kommunen får taget sig sammen og finder ud af, om der skal siges ja eller nej til udendørs besøg, siger Egon Madsen, der personligt mener, at der bør siges ja:

Bør kunne lade sig gøre - Det kan jo ikke blive ved med at gå det her. Der er ældre - mere eller mindre demente - der ikke aner, hvad det er, der foregår. Det er utroligt hårdt for både dem og de pårørende. Hvis der holdes afstand - ligesom jo også personalet skal holde passende afstand til beboerne - bør det kunne lade sig gøre med udendørs besøg.

Selv om det altså er op til hver enkelt kommune at vurdere, om indretningen ved plejehjemmene er på en måde, så det forsvarligt kan lade sig gøre med udendørs besøg, har Sorø Kommune endnu ikke meldt noget ud.

I stedet ønsker kommunen at vente på en udmelding fra Kommunernes Landsforening, der har opfordret kommunerne til netop at vente på en sådan, oplyser Sorø Kommune via kommunikationskonsulent, Signe Foersom.