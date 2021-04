Se billedserie Kartofler, frikadeller, rødkål og brun sovs. Sådan kan en klassisk hovedret fra Det Danske Madhus se ud. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ældremad skal snart i udbud

Sorø - 12. april 2021 kl. 06:03 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Det er fire år siden, at madordningen for ældre og handicappede i eget hjem sidst var i udbud. Men nu er det tid til, at det skal ske igen.

Sidste gang gik Sorø Kommune sammen med Ringsted og Lejre kommuner om udbuddet, men det ønsker de to andre kommuner ikke denne gang.

Den nuværende aftale med Det Danske Madhus udløber i oktober i år, men forvaltningen har allerede gjort det klart overfor politikerne, at man ikke kan nå at gennemføre udbuddet inden da. I stedet har man forlænget kontrakten med Det Danske Madhus frem til februar 2022.

Mangler frit valg Kommunen har længe ikke været i stand til at opfylde lovens krav om, at brugerne skal have mulighed for det såkaldte frie valg. Med andre ord skal der være mere end en leverandør.

Men da Det Danske Madhus opkøbte den anden leverandør, Din Private Kok, og det ikke hidtil har været muligt at finde andre leverandører, har de ældre måttet leve uden det frie valg.

Social- og Sundhedsudvalget skal på sit kommende møde tage stilling til tidsplanen, og forvaltningen lægger også op til, at ældrerådet skal inviteres med til den prøvesmagning, der går forud for leverandørvalget.

Skal være realistisk Formand for Ældrerådet i Sorø Kommune, Egon Madsen, mener, at det er en oplagt ide, at ældrerådet skal være med til prøvesmagningen, men slår også fast, at det skal være en realistisk prøvesmagning:

- Det nytter ikke noget, at leverandørerne kommer med noget helt friskt og fint anrettet mad, hvis virkeligheden er noget andet. Det skal være sådan, som det bliver leveret ude hos de ældre. Altså også daggammelt mad, siger Egon Madsen.

I den nuværende ordning får de 225 hjemmeboende brugere af madordningen leveret to dage om ugen. Maden, der er til flere dage, er færdigpakket og på køl, og så skal man selv varme op i mikroovn.

Helst lokal leverandør For Egon Madsen ville det ideelle være, om der igen kunne findes en lokal leverandør, sådan som det engang var i den gamle Sorø Kommune. Med frisk mad leveret hver dag.

- Det er nummer et, synes jeg, og vigtigere end det frie valg. Men det er muligvis også en dyrere ordning, siger han.

I dag giver borgere i Sorø Kommune ifølge takstbladet på kommunens hjemmeside 54,10 kr. for en hovedret. I Ringsted Kommune, der var med i samme udbud, koster en hovedret ifølge den kommunes takstblad kun 44,75 kr. Og i Lejre Kommune giver borgerne 56 kr.

Umiddelbart er det kun ældrerådet, der er tænkt inviteret med til prøvesmagningen. Næstformand i Handicaprådet, Johnna Toft Christensen, mener dog, at også Handicaprådet bør være repræsenteret:

- Vi repræsenterer jo også borgere, der får mad leveret derhjemme.