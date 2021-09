Ældremad skal atter i udbud

I uge 47 holdes der prøvesmagning. Den foregår på Lundebo i Dianalund, og den dag deltager to repræsentanter for Social- og Sundhedsudvalget, to repræsentanter for Ældrerådet, to repræsentanter for Handicaprådet, to repræsentanter for Ældre Sagen i Sorø, tre repræsentanter for Kostrådet og centerchefen for Social og Sundhed.