Se billedserie Eksempel på hvordan det rene vasketøj kom retur. Fyldt med store rødbrune plamager. Billedet er taget sidste år, da problemerne med vaskeriet var størst.Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ældrechef: Ødelagt vasketøj skulle være et overstået kapitel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældrechef: Ødelagt vasketøj skulle være et overstået kapitel

Sorø - 18. marts 2018 kl. 11:10 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Sorø Kommune i 2016 lagde arbejdet med at vaske plejehjembeboeres og hjemmehjælpmodtageres tøj i hænderne på virksomheden Berendsen, har der været problemer.

En del tøj - fortrinsvis fra plejehjemsbeboere - er kommet retur fra vaskeriet med store røde plamager. Et problem, der tidligere har været oppe at vende i byrådets social- og sundhedsudvalg. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Ved det seneste møde blev problematikken igen drøftet på baggrund af endnu en klage fra en pårørende.

Såvel Sorø Kommune som Berendsen selv har da også erkendt, at det er gået galt, og Berendsen har erstattet det tøj, der er blevet ødelagt i vasken.

Men Sorø Kommunes fagcenterchef på ældreområdet, Søren Wollesen oplyser, at der skulle være kommet styr på det nu:

- Jeg havde et møde med Berendsen i slutningen af januar på baggrund af de problemer, der havde været henover det foregående halve år. Forklaringen på det ødelagte tøj er dels, at der har været kemiske problemer med vaskepulveret, og dels at tøjet fra Sorø er blevet vasket på en ny vaskelinje i firmaet.

Søren Wollesen fortæller, at Berendsen derefter valgte at lade Sorø-tøjet vaske på et andet af firmaets vaskerier, hvor der ikke er problemer. Og her vil det blive vasket, indtil der igen er helt styr på den nye vaskelinje.

- Jeg venter faktisk i løbet af en uges tid at få en tilbagemelding om, hvorvidt problemet er endeligt løst, siger Søren Wollesen.

Social- og sundhedsudvalget har bedt om at få orienteringen på sit næste møde i april.

Ved samme lejlighed har udvalgsmedlem Annette Raaschou van der Star (S) bedt om at få en oversigt over, hvor store regninger de ældre skal betale for tøjvasken. Det sker, fordi der på facebook har været beretninger om en enkelt årsregning på mere end 7000 kr. Hvilket Annette Raaschou van der Star finder meget voldsomt.

Udvalget har endvidere besluttet, at der skal foretages en ny tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af vaskeordningen. Kommunen vil være med til at bestemme spørgsmålene i spørgeskemaet, men selve undersøgelsen skal igen foretages af Berendsen selv.

Beslutningen om at lade den kommunale vaskeordning overgå til privatfirma blev taget af det borgerlige flertal i byrådet.

Med ordningen forventede kommunen at spare 690.000 kr. årligt.

Som tidligere omtalt bliver besparelsen dog større - omkring 800.000 kr. - fordi en del ældre helt har fravalgt vaskeordningen.