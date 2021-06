Se billedserie Aktivitetsmedarbejder Dorte Ellebæk Nielsen og beboer Leif hjælpes ad med at tilplante de nye blomsterkummer. Den tidligere lidt kedelige gårdhave er ved at blive indrettet til et udendørs rum, som er hyggeligt at opholde sig i. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Ældrecenter i gang med at forny sig

Sorø - 07. juni 2021 kl. 19:08 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Øllebrød, havregrød eller sandwichbrød.

Sådan behøver morgenmad på et ældrecenter ikke at være, og det er den faktisk heller ikke længere på Holbergcentret.

Plejecentret har fået ny leder, Helle Borlund, og hun synes måske godt, at man kunne forsøge sig med nogle alternativer. Scrambled æg eller blødkogt æg, for eksempel.

- Jeg blev mødt med lidt tvivl om, hvorvidt de ældre nu også ville spise det. Det ville de godt. De har faktisk spist rigtig godt af det, siger Helle Borlund.

Undgå det ensformige Hun er af den overbevisning, at livet ikke skal gå i stå eller blive ensformigt , blot fordi man er flyttet på ældrecenter. Og mange ting er allerede blevet sat i værk for de 44 beboere siden hendes tiltræden først på året.

Meget af det er sket i samarbejde med centrets nye aktivitetsmedarbejder, Dorte Ellebæk Nielsen.

Der har for eksempel været dage, hvor man har kunnet få pedicure eller manicure. Og der er det helt store projekt med at få gårdhaven indrettet til et rum, hvor man rent faktisk har lyst til at opholde sig.

Blomster og urter Der er lagt fliser på området, og senest har frivillige fra centrets venneforening, personale og beboere renset og malet bænke, plantet blomsterkummer til med frodige blomster og fyldt to bede med jordbær, salat, radiser og gulerødder.

Duftende krydderurter skal sættes i krukker, og den helt store drøm er at få et drivhus, der kan forlænge udelivet forår og efterår og give beboerne en lille udestue at mødes i over en kop kaffe eller et glas portvin.

- Vi har jo den dejlige plads her i gården, men den var slet ikke indrettet på en måde, der gav lyst til at sætte sig ud i den. Vi kan se, at den allerede bliver brugt mere, og det er det, det handler om. Vi skal have noget mere aktivitet, siger Helle Borlund.

Hygge og samvær Centret sørger for tre faste aktiviteter om ugen, og derudover skal der også være plads til det spontane: At tænde bålet og lave popcorn eller pandekager. Eller lave mad udendørs:

- Det skal være lige så hyggeligt at være her som i ethvert andet hjem, siger Helle Borlund.

Større arrangementer er der nu også plads til. Sankthansaftensdag kommer Claus & Servants og spiller til fest for beboerne, der samtidig skal indvie deres nye gårdhave og nyde grillstegt pattegris.

Ikke kun udendørs, men også indendørs er der planer om at skabe mere hygge og mulighed for samvær:

- Plejehjemsbyggeri af ældre dato har oftest kun gangarealer at sætte sofaer og lænestole i, og det er jo ikke så hyggeligt et sted at sidde og snakke. Så målet er at få lavet nogle ekstra små rum i rummet til det.

Den nye leder Helle Borlund er uddannet sygeplejerske og har tidligere arbejdet i Roskilde Kommune og i Bærum Kommune i Norge. Privat bor hun i Pedersborg og var på udkig efter et nyt job. Lykketræffet skulle blive, at jobbet som leder af Holbergcentret blev ledigt blot en uge efter, at hun havde forhørt sig om jobmuligheder hos kommunen.

Der er blevet ændret på gamle arbejdsgange, og struktur og retning er blevet mere synlig. Hvilket også blev efterlyst af de cirka 40 ansatte.

- Det er vigtigt at bruge ressourcerne på den rigtige måde, og jeg synes, at medarbejderne har været rigtig gode til at tage imod det nye, siger Helle Borlund, der også selv er faldet godt til i sit nye job.