Sorø Kommune får hvert år i fire år 2.748.000 kr. til ældreplejen. Pengene skal bruges på varme hænder. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ældre-millioner falder på et tørt sted

Sorø - 03. februar 2018 kl. 11:05 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældreminister Thyra Frank offentliggjorde fredag, hvordan de 500 mio. kr. til ældreområdet skal fordeles blandt landets kommuner.

Sorø Kommune får 2.748.000 kr. hvert år i fire år - altså alt alt knap 11 mio. kr. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Pengene er øremærket »varme hænder«, og ifølge Ældreministeriet betyder det, at pengene skal bruges på ansættelser i enten hjemmeplejen eller på plejehjemmene. Det er op til kommunerne selv at vurdere, hvor pengene vil gøre mest gavn.

I Sorø Kommune er ældrechef Søren Wollesen slet ikke i tvivl:

- De penge falder på et meget tørt sted, og det er helt klart i hjemmeplejen, at der er behov for dem, siger Søren Wollesen og tilføjer:

- Opgavemængden har været stigende gennem hele 2017, og det vil nok fortsætte.

Søren Wollesen vil derfor gå efter at ansætte flere medarbejdere - eventuelt suppleret med opgradering af deltidsansatte til fuldtidsansættelse.

En ny tilfredshedsundersøgelse blandt nogle brugere af hjemmehjælpen viser, at brugerne i den grad efterlyser mere stabilitet i hjemmeplejen. De er med andre ord trætte af at møde så mange forskellige hjælpere.

En enkelt af de adspurgte har været helt oppe på 57 forskellige ansatte fra et vikarbureau på blot et halvt år.

Søren Wollesen erkender, at kommunen har været nødt til at bruge vikarer i relativt høj grad:

- Med pengene fra Ældreministeriet kan vi ansætte flere faste og imødegå vikar-problematikken. Så ansættelser vil være det første, vi skal kigge på. De penge falder virkelig på et tørt sted, siger en glad Søren Wollesen til Dagbladet og Sjællandske.

Også formand for byrådets social- og sundhedsudvalg, Lars Schmidt (DF) glæder sig over de ministerielle kroner:

- Vi kan jo bruge pengene både i hjemmeplejen og på plejehjemmene, for begge steder er pressede. Som udgangspunkt er det nu nok hjemmeplejen, der står først for, men det vil jeg ikke lægge mig fast på her og nu. Det skal vi tage en snak om i udvalget, siger Lars Schmidt.

Også han erkender, at brug af vikarer har været stort:

- 57 forskellige vikarer på et halvt år er alt for voldsomt. Men vi står jo også i den situation, at det bliver sværere og sværere at rekruttere personale. Det er en af de store udfordringer for kommunerne, siger Lars Schmidt til Dagbladet og Sjællandske.

Pengene fra ministeriet kommer til udbetaling her i løbet af foråret.