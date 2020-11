Se billedserie Ulla Hansen, formand for Ældre Sagen Sorø: Der er brug for pladserne.Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ældre-glæde over flere plejehjems-pladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre-glæde over flere plejehjems-pladser

Sorø - 19. november 2020 kl. 15:02 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Formand for Ældrerådet i Sorø Kommune, Egon Madsen, har det glimrende med, at der nu kommer et friplejehjem i Sorø Kommune.

Læs også: Første friplejehjem er klar i 2023

- Det tager jeg imod med kyshånd. Og det er dejligt, at det sker så hurtigt. Havde det været kommunen, der skulle bygge, ville der nok gå fire-fem-seks år, inden et plejehjem ville stå færdigt. Nu får vi det i 2023, siger Egon Madsen.

Og der er behov for flere pladser, tilføjer han:

Der må godt ske noget

- Vi har allerede længe været i dialog med kommunen for at sige, at nu må der godt snart ske noget, siger Egon Madsen.

At det bliver et friplejehjem med andre regler og tilbudsmuligheder, betyder ikke noget for Egon Madsen:

- Jeg er bare interesseret i flere pladser, siger han.

Også hos Ældre Sagen er indstillingen positiv:

- Personligt synes jeg, at det er helt fint. Det er dejligt med 64 ekstra pladser, og der er brug for dem, siger formand for Ældre Sagen i Sorø, Ulla Hansen.

At et friplejehjem kan tilbyde mange tillægsydelser for folk, der har råd til at betale ekstra, ser Ældre Sagens hovedorganisation med lidt bekymring på.

Der er forskel på ældre

På organisationens hjemmeside gives der udtryk for, at det helst ikke må føre til et a- og et b-hold blandt ældre. Og at Ældre Sagen vil følge nøje, om det at der kommer flere og flere friplejehjem i landet vil udhule tilbudet i kommunale plejehjem og føre til mere egenbetaling også her.

Ulla Hansen er dog ikke helt så bekymret:

- Der er jo ingen tvivl om, at der vil være forskel, men det er der jo også blandt de ældre, der bor i eget hjem. De, der har penge, køber jo bare selv privat rengøring, hvis de ikke er tilfredse med den kommunale. Der er ganske enkelt forskel på, hvor mange penge pensionister har mellem hænderne, siger Ulla Hansen.