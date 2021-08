Se billedserie Næstformand Svend Erik Veggerby (tv) og formand Peter Bringgaard ved et af de mange veldækkede borde i Kaarsbergcentret. Denne dag skulle der være madklub. Søndag den 29. august kan alle interesserde lægge vejen forbi til åbent hus i anledning af jubilæet. Foto: Kenn Thomsen

Ældre fejrer jubilæum i helt eget hus

Sorø - 18. august 2021 kl. 19:05 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Hvad Sorøs unge har gået og sukket efter i nogle år, fik byens ældre allerede i 1995.

Nemlig deres eget hus, hvor foreninger og interessegrupper kan mødes om socialt samvær, hobby, musik, foredrag, fællesspisning og meget mere.

Stedet hedder Kaarsbergcentret - opkaldt efter tidligere sygehuslæge Hans Kaarsberg - og det var Sorø Kommune, der gav de ældre huset.

Kommunen har alle årene dækket udgifterne omkring bygningen, mens de brugerne selv har stået for drift og indhold. For at være med skal man enten være fyldt 60 år eller førtidspensionist.

- Det er den daværende borgmester, Ivan Hansen, og Viggo Rasmussen (tidligere Dansk Metal formand), der har en stor del af æren for, at vi fik huset - og så selvfølgelig det daværende byråd, siger formand for Kaarsbergcentrets bestyrelse, Peter Bringgaard.

Tvind-mellemværendet Kaarsbergcentrets bygning var en del af det tidligere store sygehuskompleks. I 1988 blev sygehuset lukket, og den store bygningsmasse blev udbudt til salg. Til byrådets store ærgrelse var det Tvind, der købte bygningerne, og der skulle lange forhandlinger og yderligere seks mio. kr. på bordet, før det lykkedes kommunen at købe bygningerne tilbage.

- Og så stod man dér og skulle finde ud af, hvad man skulle bruge alle de bygninger til. Lykkeligvis blev Kaarsbergcentret en følge af det. De første år var det ældrerådet, der styrede stedet, men siden har husets brugerforeninger overtaget driften, siger Peter Bringgaard, der har været formand i otte år og bestyrelsesmedlem i 12.

Omend han er glad og taknemmelig over kommunens gave, mener han nu også, at Kaarsbergcentret giver noget igen:

Forebygger ensomhed - De aktiviteter og tilbud, vi har, er jo med til at forebygge ensomhed blandt ældre. Vi er i stand til at samle nogle op. Og måske udsætte deres behov for det kommunale sundhedscenter i nogle år, siger Peter Bringgaard.

Han har ikke lyst til at tænke på, hvordan livet som senior ville være uden Kaarsbergcentret, og han forstår til fulde, at de unge også gerne vil have deres eget hus:

- Ja, det skal bare ikke være på bekostning af os, tilføjer han.

Omkring 25 foreninger og interessegrupper er faste brugere af Kaarsbergcentret, og hver måned går 5000 brugere ind og ud af husets dør. For eksempel for at spille l'hombre eller bridge, bruge datastuen, danse, dyrke gymnastik, spise, høre foredrag eller koncert og ikke mindst hygge sig sammen.

Og 45 frivillige er klar til at træde til med praktisk hjælp ved arrangementerne. Og frivillige er der altid brug for flere af.

Parkerings-problemet Formand Peter Bringgaard og næstformand Svend Erik Veggerby, der også har været med i 12 år, er enige om, at Kaarsbergcentret kører rigtig godt, som det er. Der er dog et enkelt irritationsmoment - og faktisk et problem, som centret har været i dialog med politikerne om før og troede var løst:

- Der er stadig problemer med p-pladserne. Vi har otte pladser plus to handicappladser, men de bliver snuppet af kommunalt personale. Og da nogle af vores brugere ikke er så godt gående, er det et problem, siger Svend Erik Veggerby.

- Faktisk er vi nærmest nået dertil, at vi synes, at vores brugere også bare kan tage sundhedshusets pladser, når de tager vores. I hvert fald skal vi have en snak med borgmesteren om problemet igen, tilføjer Peter Bringgaard.

Penge til lydanlæg På grund af corona kunne centret ikke fejre sit jubilæum sidste år, men det sker i år, søndag den 29. august, hvor der er åbent hus kl. 11.00-15.00. Med masser af information om alt det, der foregår på stedet.

Og skulle der være nogle, der vil betænke stedet med en jubilæumsgave, er der et ønske, der står forrest:

- Vi vil meget gerne have tilskud til indkøb af et nyt lydanlæg. For vores nuværende er håbløst forældet, siger Peter Bringgaard.