Se billedserie Det er langt fra sikkert, at AC Sorana stiller med holdet på billedet her. Holdopstillingen offentliggøres først umiddelbart inden kampen, så Sorø Freja kan godt forvente et par overraskelser. Men ofte består AC Soranas hold af bagerst fra venstre: Anders Bille Grue, Joachim Winther, Christopher Sonne Ravn, Gustav bloch Frandsen, Frederik Glerup Lehrmann, Magnus Thulstrup Pedersen og Jeppe Skov Kristensen. Forrest fra venstre: Magnus Würtz, Søren Patomsuk, Magnus Nilsson, Victor Strøh Sabroe, Peter Redsted, Aske Lercke Kilsdal og Jonatan Møllenbach. Privatfoto

AC Sorana har lovet Sorø Freja bank

Sorø - 25. december 2017 kl. 10:19

Og Sorø-københavnerklubben vil sætte tilskuerrekord på Hahn Park, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der er meget drilleri i sportens verden, men det er nu alligevel en håneret af nærmest gigantiske dimensioner, der er på spil, når AC Sorana lørdag den 17. marts kl. 14.00 betræder Hahn Park ved Sorø Hallen for at prøve kræfter med Sorø Freja.

Faktisk har AC Sorana lovet Freja bank og ikke nok med det; der er også en publikumsrekord på spil.

- Ja, det er korrekt. Vi har lovet, at der ved kampen lørdag den 17. marts vil blive sat en ny tilskuerrekord på Hahn Park, siger Mads Hertzum Johansen, der både er træner og spiller for AC Sorana. Trænergerningen løser han sammen med Christopher Ravn.

Der er gratis entré til dysten, der lanceres som »Kampen om Sorø« eller »Kampen om Klosterporten«, og det vil på dagen være muligt for de mange fans at købe en del merchandise.

AC Sorana har Fugl Phønix i sit logo. Klubben blev stiftet i 2014 af tidligere Sorø-spillere, der var flyttet til København - i de fleste tilfælde for at studere.

- Vi havde allesammen haft den oplevelse, at det i hovedstaden var svært at finde en klub, hvor man for alvor følte sig velkommen, fortæller Mads.

- Det skabte idéen til at oprette vores egen klub, så det gjorde vi.

- Vi spiller på en bane i Kløvermarken. Den kalder vi Sorana Park, når vi benytter den. I alt er vi en trup på cirka 25 spillere, og langt de fleste er fra Sorø. Mange har spillet i Sorø Freja, og klubben skal naturligvis også ses som et socialt fællesskab, hvor vi som minimum til træning hver tirsdag og til kamp kan mødes og have det sjovt sammen med gamle venner. De venskaber har man ikke altid tid til at pleje i hverdagen.

Mads Hertzum Johansen lægger heller ikke skjul på, at det også er hensigten at føre Freja-kulturen videre i København, for mange af spillerne har netop i Sorø Freja haft mange gode oplevelser både sportsligt og socialt.

- Vi har efterhånden fået et godt og stabilt hold, så i turneringen går vi efter en snarlig oprykning, siger Mads Hertzum Johansen, der kan se sit mandskab indtage en delt femteplads i serie 4 pulje 12 seks point efter Uganda Danish Cranes, der indtager en oprykningsgivende andenplads. I rækken møder AC Sorana hold som Real l'Hopital, FK Herman, AC Iben og Hajduk SPuL Rækken toppes af Nørrebro FF.

Ved kampen i Sorø 17. marts har Sorø Freja vist en for modstanderhold sjælden gestus.

- Freja har indvilget i at stille i sin udebane-spilledragt, siger Mads Hertzum Johansen.

- Vi spiller naturligvis i hvide trøjer og blå bukser - præcis som Sorø Freja - og vi er jo en fattig klub, så vi har ikke råd til mere end én spilledragt.

Det forlyder også, at Sorø Freja næppe vil stille med sit førstehold, der til daglig spiller i serie 2, men derimod vil blande kortene lidt, så holdet bliver en blanding af serie 2- og serie 4-spillere.

- Men det fjerner ikke det faktum, at både AC Sorana og Sorø Freja set med vores øjne står overfor den vigtigste kamp i klubbens historie, fastslår Mads Hertzum Johansen, der dog understreger, at venskabet også efter kampen og uanset resultatet vil være så intakt, at der helt givet skal deles humlejuice og røverhistorier i rå mængder.

Man kan følge AC Sorana på Facebook-siden AC Sorana Fanpage.