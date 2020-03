Henrik Stilling er stolt af LBI og alle de ildsjæle, som arbejder i foreningen. Foto: Bjarne Stenbæk

Årets leder blev en overrasket formand

Sorø - 30. marts 2020 kl. 06:51 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag den 19. marts skulle have været en festdag i Lynge-Broby IF, da foreningen skulle have fejret sine 50 år i den nuværende konstellation som blev dannet i 1970.

For to år siden kunne LBI endog fejre 150 års-jubilæum i relation til DGIs kreds 20. Mens jubilæet for et par år siden blev fejret på behørig vis, måtte 50-året forleden gå mere eller mindre ubemærket hen grundet de gældende corona-restriktioner.

Men det forhindrede ikke bestyrelsen i at udpege »Årets leder 2020« med et regulært bagholdsangreb.

Mens der blev drøftet mulige kandidater til titlen i bestyrelsen for LBI, foregik der nemlig andre ting bag kulissen.

- Jeg fik at vide i torsdags - på selve dagen for 50-året - at jeg var blevet udpeget som »Årets leder 2020« i LBI. Selvom jeg da er glad for, at der er nogen, der tænker på mig, havde jeg hellere set, at det var en yngre og initiativrig leder, der fik anerkendelsen, lyder det beskedent fra formanden for Lynge-Broby IF, Henrik Stilling. Han fortsætter:

- Men resten af bestyrelsen har jo direkte løjet mig op i ansigtet, for der var faktisk en anden i spil, siger han grinende og erkender, at han ikke helt har styr på, hvor mange år han egentlig har været en del af foreningen.

Men Henrik Stilling mener selv, at han har været formand for fodboldafdelingen i 15-16 år og i hovedafdelingen i 10-12 år.

Men det var altså en enig bestyrelse - på nær formanden - som kunne udpege »Årets leder 2020« i Lynge-Broby IF, men selve fejringen venter man med, til landets mange corona- restriktioner er ophævet.

- Jeg er da stolt over at være en del af Sorø Kommunes største idrætsforening med lidt over 1500 medlemmer, hvor en masse ildsjæle forsøger at skabe de ideelle rammer for, at både børn og voksne kan dyrke motion. Desuden er vi en breddeklub, som har plads til alle, og vi har sammen fået skabt en forretningsmodel, hvor vi blandt andet får inddraget de unge mennesker og lader dem tage et ansvar. Det var da også med stor stolthed, at vi for to år siden blev indstillet som »årets idrætsforening« på grund af vores fodboldskole for børn med særlige behov, lyder det fra Henrik Stilling.

Begrundelsen fra bestyrelsen lød blandt andet, at »Henrik Stilling er en mand, der har lagt et kæmpe arbejde i at skabe et succesfuldt LBI. Med sit kæmpe engagement, tid, energi og glæden til foreningen, fortjener han at blive hædret som Årets leder 2020".