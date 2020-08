Årets folkemøde aflyst

- Det er med stor beklagelse, at vi har besluttet at aflyse Folkemøde Sorø 2020. Men med udsættelsen af Fase 4 i genåbningsplanen, ser vi ikke andre muligheder end af aflyse. Vi kan ikke planlægge et folkemøde, hvor det så viser sig, at der kun må deltage eksempelvis 100 eller 200 mennesker, udtaler Gert Jørgensen i en pressemeddelelse.

- Når vi vælger at aflyse nu, sker det også i respekt for alle de foreninger, virksomheder og andre aktører, som ellers ville risikere bruge en masse energi på at forberede deres deltagelse på folkemødet - kun for at risikere, at vi kunne blive nødt til at aflyse på et senere tidspunkt, udtaler Gert Jørgensen.