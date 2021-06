Se billedserie Anders Birk Kristoffersen og Aske Emil Berggren sprang mandag klokken 9.45 ud som årets første studenter på Sorø Akademi. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Årets første studenter: Anders og Aske tager en læsepause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Årets første studenter: Anders og Aske tager en læsepause

Anders Birk Kristoffersen og Aske Emil Berggren sprang mandag formiddag ud som årets første studenter på Sorø Akademi.

Sorø - 21. juni 2021 kl. 11:43 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Det er ikke umiddelbart stolen på en videregående uddannelse, der trækker i de to 19-årige fyre, der klokken 9.45 mandag formiddag lagde det sidste eksamensfag bag sig og trådte ind i rollen som de første studenter fra Sorø Akademi i 2021. Ikke sådan at forstå, at en videreuddannelse ikke står på dagsordenen. Der er bare andet, der skal klares først.

Planerne - Jeg skal ud at arbejde, og 1. februar begynder jeg at aftjene min værnepligt hos ingeniørtropperne i Skive, fortæller Anders, der har bopæl i Fuglebjerg og har været dagelev på skolen.

- Jeg fortsætter heller ikke på en uddannelse lige fra gymnasiet. Jeg skal have et arbejde, og så vil jeg gerne ud at rejse - men jeg har ikke planlagt noget i detaljer, supplerer Aske, der bor i Sorø.

Fællesskabet Begge har været glade for tiden på Sorø Akademi.

- Det er et lidt anderledes og et lidt specielt sted at gå. Vi har mange traditioner - selv om coronaen har gjort det lidt svært, fortæller Aske.

- Det stærke fællesskab, vi har, har været med til at gøre det til en god oplevelse, og de fleste af lærerne har været rigtig gode. Coronaen har budt på lidt udfordringer undervejs, men skolen har tacklet udfordringerne rigtig flot.

Aske har ikke besluttet sig for, hvad det hele skal blive til på den lidt længere bane.

- Men det kunne være noget politik eller noget historie - statskundskab er måske et meget godt bud, siger han.

Et bedre menneske Heller ikke Anders har besluttet sig for, hvad han vil kaste sig over, når værnepligten er overstået.

- Men årene på Sorø Akademi har været megafede, slår han fast.

- Jeg har fået mange fantastiske venner, og lærerne har bare være supergode - faktisk synes jeg, at de har hjulpet mig både fagligt og til at blive et bedre menneske.

Også Anders' gymnasietid har haft et stænk af hjemmeundervisning og mundbind, men de oplevelser har ikke fået den store indflydelse på, at det overordnede billede af de tre år på Sorø Akademi har sat sig et positivt, varigt spor.

Studenterne springer nu ud i stort antal. Torsdag sidst på eftermiddagen er der dimission, og fredag tages der det fælles studenterfoto forud for, at huen fejres med en munter køretur ud til familierne.