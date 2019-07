Se billedserie Mette Juul med trioen som bestod af - fra venstre: Snorre Kirk, trommer, Felix Moseholm, bas, samt Søren Bebe, piano. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Åbningskoncerten var to timers musikalsk jazz-magi

Sorø - 22. juli 2019 kl. 11:48 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ikke ét sæde ledigt til Sorø Jazzfestivals åbningskoncert, søndag, på Parnas. Der var »alt udsolgt« til et brag af en koncert. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Man behøver ikke at være den store jazzekspert for at bemærke, at der var sublime musikere og storslået musikalitet på programmet, da Restaurant ParnasHuset igen i år havde fået æren af at huse åbningskoncerten af Sorø Jazzfestival.

Det var også med en god portion forventningsglæde, at Allan Aistrup kunne byde publikum velkommen til den første af årets i alt 18 koncerter i Sorø Jazzfestival-regi.

- Det er rart at kunne byde velkommen til en lokal musiker, Søren Bebe, som jo bor på Frederiksberg her i Sorø. Desuden er det helt fantastisk at have Erik Moseholms kun 20-årige barnebarn, Felix Moseholm, på bas, samt norskfødte Snorre Kirk på trommer. Man kan sige, at vi har fået tre store personligheder til Danmark fra Norge, nemlig Holberg, Tordenskjold og Snorre Kirk, lød det muntert fra Allan Aistrup, inden han også præsenterede den anerkendte sangerinde og guitarist, Mette Juul, foran det forventningsfulde publikum.

Med 80 personer til formiddagens brunchbuffet måtte Helle Due fra Restaurant ParnasHuset melde »alt udsolgt« - også selvom optimistiske sjæle havde håbet på at kunne få en plads i salen.

På elegant vis fik Mette Juul med trioen leget sig gennem åbningskoncerten med charmerende vellyd og et velspækket repertoire.

- Det er min første koncert på dansk, og jeg lover, at vi kommer lige fra 1800-tallets musik og frem til de mere nutidige numre. Vi starter med Johan Ludvig Heiberg og C. E. F. Weyses »Natten er så stille«, lød det fra Mette Juul, inden hun og trioen slog den første tone an med stille, inderlig og stemningsfuld vellyd. En perfekt start på en koncert som bød på vaskeægte perler fra den danske sangskat.

- Det er en stor gave at spille på dansk, for vi der findes så meget dejlig musik, lød det fra Mette Juul, som sammen med trioen kastede sig over Kai Normann Andersens »Den allersidste dans« fra 1950 med bossanovainspirerede rytmer, som gjorde det svært at sidde stille. Det var en imponerende nyfortolkning, og det er vidunderligt at se, hvordan så avanceret musik kan se så legende let ud.

Det var - med andre ord - befriende at kunne læne sig tilbage og nyde de stilsikre toner, der flød fra Mette Juul og hendes - til dagen - sammenbragte trio, der spillede som én organisme.

Snorre Kirk havde også lavet et par arrangementer til dagens koncert, heriblandt Gitte Hænnings hitbasker »Jeg snakker med mig selv« fra 1962, og her viste Felix Moseholm for alvor en seriøs »walking bass« som udløste begejstrede udbrud fra publikum.

Musikalske lækkerier

Men ellers kunne publikum nyde sange såsom »Valsen«, »Hvorfor er lykken så lunefuld«, »Mild, lattermild og gavmild«, »Bare venner« og »Dansevisen« samt andre lækkerier fra den danske sangskat - alle med det til fælles, at de var pakket omsorgsfuldt ind i et vidunderligt tilbagelænet jazztæppe.

Der er ingen tvivl om, at det har været et kæmpe arbejde at stable et så stort og dansk-sprogligt repertoire sammen, men at dømme efter publikums applaus havde de fire musikere leveret dét, som publikum var kommet efter - nemlig to timers musikalsk magi på Parnas.