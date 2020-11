Åbnede for vandhane i nat: Nu er der vandskade i borgerhus

I tidsrummet fra mandag klokken 15 til tirsdag klokken 7 har en eller flere gerningsmænd tændt for en vandhane i atriumgården, som kun kan tændes ved at bruge værktøj. Vandet løb hen over natten og løb også ned i kælderen, hvor det nu er årsag til en vandskade. Der er endnu ikke overblik over skadens omfang.