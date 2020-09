Artiklen: Åbent hus i stedet for børnedyrskue

Der skulle have været børnedyrskue i Bjernede lørdag den 12. september. På grund af for få tilmeldinger bliver det nu et anderledes arrangement uden dyrskue, men stadig med aktiviteter indendørs og udendørs.