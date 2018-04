Golfinstruktør Steffen Høyer og forretningsfører René Nielsen håber, at endnu flere natur- og golfglade medlemmer ønsker at benytte de naturskønne omgivelser. Foto: Merete Jensen

Åbent hus i golfklubben

Søndag den 22. april klokken 14.00 holder Sorø Golfklub åbent hus, hvor man blandt andet kan få mulighed for selv at prøve kræfter med golfsporten, deltage i konkurrence, få info om Sorø Golfklubs mange muligheder som prøvemedlem og se en opvisning på træningsbanen.

Sorø Golfklub forsøger som noget nyt at tiltrække flere børn og unge til klubben. Nu kan man »gå til golf« - nøjagtig som at gå til fodbold eller gymnastik. Det betyder, at børn og unge under 18 år får et gratis prøvemedlemsskab i hele den første sæson med fast træning hver mandag samt spillemulighed og selvtræning alle ugens dage.