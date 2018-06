Se billedserie 64 udøvere blev hædret for et mesterskab. Blandt dem var de 12-14 årige piger fra Sorø Gymnastikforening. Foto: Bjarne Stenbæk

88-årige Poula blev årets leder

Sorø - 01. juni 2018 kl. 18:05 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune hædrede 64 mestre og kårede to ledere og en idrætsudøver. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Foreningslivet blev fejret, og der blev sat pris på både udøvere og ledere, da Sorø Kommune torsdag aften holdt mesterskabs- og lederarrangement i Sorø Hallen.

Årets leder er et lysende eksempel på, at godt lederskab og deltagelse i idræts- og foreningslivet ikke har nogen alder. 88-årige Poula Hansen fra Niløse IF leder nu ældreidrætten i foreningen, og den omfatter ikke bare gymnastik. Der er også ting som f.eks. tæppecurling, volleyball og "pumpe jern". Og nye id´´er kommer hele tiden til.

- Poula har omkring 40 på holdet, og hendes motto er "træn din trivsel", sagde borgmester Gert Jørgensen, da han overrakte Poula Hansen prisen og de medfølgende 5.000 kr.

- Du har en fantastisk energi, og dit seneste initiativ er "gåbussen", hvor plejehjemsbeboere hentes ved døren og køres til gå-tur i Byparken i Dianalund, hvorefter de køres hjem igen.

Poula Hansen har selv dyrket gymnastik, siden hun var 9 år, og hun fik god opdragelse af legendariske Niels Bukh på gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor hun var som 19-årig. I mere end 50 år har Poula Hansen været idrætsleder i Dianalund, Stenlille, Ruds Vedby og Niløse.

Årets unge leder blev hentet i en meget ung forening. Rollespilsforeningen Tyrfing har nemlig kun eksisteret siden 2011, og fra start har Frederik Klejs været medlem. I 2017 blev han formand for foreningen, der især dyrker bordrollespil.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Bo Christensen, kunne fortælle, at foreningen nu har mere end 50 medlemmer, og Frederik er omdrejningspunktet i foreningens mange aktiviteter. Blandt andet arrangerer han weekend-camps med spil og socialt samvær.

Med prisen følger der 2.500 kr.

Årets idrætsudøver er også leder. Kristian Kærsgaard er nemlig formand for Orienteringsklubben Sorø, og formanden for Sorø Sportsråd, John Christoffersen, fortalte en lille anekdote om reaktionen hos hans bedre halvdel, da hun en eftermiddag i marts kom kørende igennem byen og pludselig måtte se et par orienteringsløber bogstavelig talt springe ind over kølerhjelmen.

- O-løbere holder normalt til langt ude i skovene med poster, der er godt gemt væk fra offentlighedens søgelys, sagde John Christoffersen.

- Derfor var det også en helt genial idé at holde et O-løb med 540 løbere og deltagere fra både Danmark, Norge, Sverige, Finland, Hong Kong og Canada midt inde i byen.

John Christoffersen føjede dog til, at man en anden gang nok med fordel kan spærre en del af bymidten af.

I indstillingen til prisen blev Kristian Kærsgaard rost for sit store engagement og sin evne til at få medlemmerne til at deltage i mesterskaber og divisionsturnering samt at kaste sig ud i meget store arrangementer set i forhold til, at OK Sorø er en relativt lille klub.

Kærsgaard er langt fra alene om det, men klubben kan også notere en fin tilgang af unge løbere.

Med prisen følger 5.000 kr.

Mesterskabs-arrangementet blev i øvrigt som vanligt indledt med kommunens hæder til de mange, der i sæsonens løb har vundet et dansk, nordisk, europæisk eller verdens mesterskab.

Mestrene, der modtager et erindringskrus var der 64 af denne gang, og det er et noget lavere antal end normalt.