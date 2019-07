Esther Hancock er normalt et rart og venligt menneske - men når det er nødvendigt, kan hun godt slå fra sig. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Send til din ven. X Artiklen: 82-årige Esther fik jaget tyv på flugt med rollator og krykstok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

82-årige Esther fik jaget tyv på flugt med rollator og krykstok

Sorø - 26. juli 2019 kl. 14:35 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ung kvinde med et udenlandsk udseende og hendes mandlige hjælper fik mærket, at man ikke løber om hjørner med en kvinde, der har gået i Sowetos gader som jordemor. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det, der overrasker mig mest, er, at jeg stadig er så god til at slå fra mig. Men det er nok ikke uden grund, at min søn er formand for karateklubben i Sorø.

82-årige Esther Hancock, der bor i Sorøparken, måtte torsdag tage de hårdhændede midler i brug for at gøre det klart, at de to personer, der var kommet ind i hendes lejlighed, ikke var velkomne.

Med sin rollator skubbede Esther en yngre kvinde ud af lejligheden, og da hun svingede sin albuestok over hovedet på en yngre mand, der var kommet til, forsvandt de begge i stor hast.

Ovenboen Søren Geleff kom ilende til hjælp, da han hørte tumult, men de to var ikke til at få øje på igen.

Og når man spørger Esther, om det ikke var en forfærdelig oplevelse, lyder svaret:

- Jo da. For dem!

- Ved du hvad? Jeg har boet 30 år i Afrika og som jordemor gået rundt i gaderne i Soweto, så det har kan altså ikke ryste min hverdag. Den eneste gang, jeg har været bange, var engang ude på Tystrup Sø, hvor jeg var ved at drukne, fortsætter hun.

- Jeg kan sagtens sove om natten. Ja, det vil sige, at adrenalinen fra min optræden som »kampdronning«, gjorde, at jeg havde lidt svært ved at falde i søvn natten til fredag - men det er ovre nu.

Esther Hancock er kun 1,58 m, men det er ingen hindring for, at man er i stand til at slå en proper næve, når der er brug for det.

Kvinden har banket på hos Esther en gang før. Og præcis som i går handlede det om, at hun skulle låne et rengøringsmiddel, fordi hun var ved at gøre rent i en lejlighed ovenpå. Hun fortalte også noget om en vandskade, og mens hun talte, fik hun presset Esther ind i lejligheden.

- Hun spurgte, om hun måtte se efter i mit køkken, men det sagde jeg nej til. Jeg havde lugtet lunten, og det blev helt klart, at det var noget andet, der skulle foregå, da en ung mand ankom, fortæller Esther.

- Og så måtte jeg jo forsvare mig. Heldigvis ramte jeg ikke nogen med krykstokken - ellers havde jeg måske kunnet blive draget til ansvar for det.

Esther Hancock fortæller videre, at kvinden bærer en hvid skjorte, der godt kunne være »uniform« i et rengøringsfirma. Hun havde også hvide handsker på, så hun altså ikke satte fingeraftryk.

- Jeg har ikke meldt det til politiet, for de tog jo ikke noget. Til gengæld har vi varskoet hele boligområdet, siger Esther Hancock, der også føjer til, at hendes tryghed øges af, at hun går med et kaldeapparat til hjemmeplejen, der altid er hurtigt fremme, når hun trykker på alarmen.

- Jeg er rigtig glad for min stuelejlighed med udsigt over Dyrskuepladsen, siger Esther.

- Det eneste, jeg ærgrer mig over, er, at jeg nu føler, at jeg er nødt til at lukke døren til terrassen. Den kan de hurtigt kom ind ad, hvis jeg er uopmærksom.