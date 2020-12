Her er det Carsten Andersen, skoleleder på Ruds Vedby Skole og Allan Tranberg og Bernt Dahl, ejere af Tranberg & Dahl A/S. Privatfoto

800 bolde uddelt til børnene

Den lokale virksomhed Tranberg & Dahl A/S har sponsoreret 800 bolde til Sorø Kommunes Nytteindsats, og boldene leveres derigennem ud til cirka 126 klasser fordelt på seks skoler, 11 daginstitutioner og 4 ungdomsklubber, som ønsker sig bolde til aktiv leg.

Boldene er 2. sortering og med skønhedsfejl, men i stedet for at sælge boldene eller kassere dem, får de nu et nyt liv hos kommunens børn og unge.