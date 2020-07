80-årig udsat for tricktyveri ved sit hjem

Politiet advarer nu mod tricktyve formentlig fra Østeuropa, der har holdt sit indtog på Vestsjælland. Tirsdag blev en 80-årig kvinde udsat for et tricktyveri ved sit hjem i Vedelsgade i Sorø, og muligvis var de samme gerningsmænd på spil ved et lignende tyveri ved VestsjællandsCentret i Slagelse, hvor det gik ud over en 77-årig kvinde.

- De stiller sig ganske tæt på hende, da hun står med sin rollator og er ved at låse sig ind i sin lejlighed. De taler til hende på et fremmed sprog og tager hendes opmærksomhed længe nok til, at den ene af dem kunne åbne hendes taske og tage pungen. Hun opdagede det hurtigt, men kunne ikke nå at forhindre dem i at flygte i en grå personbil.