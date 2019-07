7.500 i Klingenberg-mønt til MUMS

- Så synes jeg også, at vi har en forpligtigelse til at støtte det frivillige arbejde i lokalområdet. MUMS er en rigtig god idé. Det minimerer madspild, og selv om jeg godt ed, at der kommer folk fra alle samfundslag, så er MUMS med til at sikre, at dem, der ikke har så meget at slå til side med, også kan få sunde fødevarer. Endelig er det en god ting at mødes om for de mange frivillige, der i MUMS har et fællesskab med indhold.