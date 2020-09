72-årig med en 80-timers arbejdsuge

Den 11. september fejrer han, at det er 25 år siden, at han tog springet og blev selvstændig med virksomheden »Sorø Trappen«.

- Jeg er oprindelig uddannet bygningssnedker, for jeg vidste helt fra barnsben, at jeg ville arbejde med træ, siger Erling Hansen, mens han lader hånden glide hen over en egetræsbordplade, som en kunde har bestilt. Selvom han primært laver trætrapper, så kaster han sig også over bordplader og andet inventararbejde. For ham er træ et unikt materiale, som man kan forme præcis, som man vil.