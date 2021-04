Der plejer altid at være noget at komme efter, når der er affaldsindsamling.Foto: Jeppe Jul Garnak

711 elever er med i affaldsindsamling

Sorø - 04. april 2021 kl. 11:01

Når Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling finder sted i uge 15, bliver det med deltagelse af ikke mindre end 137.000 skolelever landet over.

Også i Sorø Kommune har skolerne meldt sig til indsamlingen, og lokalt vil i alt 711 elever være at finde i rabatter, på stier og i krat for at rydde op efter dem, der åbenbart ikke selv gider.

Elevernes indsamling foregår i dagene 12.-16. april. Og når de har taget, hvad de kan nå, så bliver det i weekenden den 17. og 18. april de voksnes tur til at agere affaldsindsamlere.

I år har Danmarks Naturfredningsforening i øvrigt fokus på en særlig type affald, nemlig emballage fra take-away. Så som pizzabakker, burgerpapir, plastikkopper, etc. Deltagerne bliver bedt om at tælle lige præcis den form for affald, så naturfredningsforeningen kan få et overblik over, hvor stort lige det affaldsproblem er.

De skoleelever, der deltager i indsamlingen, gør ikke kun en god gerning. De er også med i en konkurrence om at vinde et gavekort fra Merrild på 25.000 kr. Penge, der skal bruges til et grønt projekt på den vindende skole.

Affaldsindsamlingen har fundet sted siden 2006. Sidste år blev der indsamlet 53 tons affald - blandt andet 3300 mundbind.