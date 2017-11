Poul Lysen Hansen giver stafetten videre til sine sønner, Anders (tv.) og Christian, ved 70-års fødselsdagen den 24. november. Privatfoto

70-års fødselsdag og officielt generationsskifte

19. november 2017

Den 24. november fejrer Lysen Biler 70-års fødselsdag og generationsskifte.

I de sidste 38 år har Poul Lysen Hansen solgt biler fra Sorø. Det er blevet til mange tusinde biler, der er kørt ud fra adressen i Sorø - og i de senere år også Næstved.

Poul Lysen Hansen har drevet virksomheden sammen med sønnerne, Anders og Christian, som begge indgår i den daglige drift i bilhusene.

Poul åbnede forretning i 1979 på Møllevej i Sorø sammen med hustruen Birgit. De købte Møllevejens Auto efter Sofie og Ove Olsen. Poul og Birgit fik hurtigt en aftale med det daværende Toyota Danmark om salget af nye Toyota-biler i Sorø. Helt frem til 2006 blev der solgt Toyota i Sorø og Næstved.

Efter en større runde med sammenlægninger af Toyota-forretninger i Danmark, og efter at Poul desværre mistede sin hustru, valgte »trekløveret«, Poul, Anders og Christian, at kigge sig om efter andre bilmærker til bilhusene, og dermed blev det også starten på de første øvelser til et generationsskifte, som nu er gennemført.

Generationsskiftet bød bl.a. på et skift af virksomhedsnavn fra ph automobiler ApS til Lysen Biler A/S. Det nye navn var også med til at markere skiftet til nye bilmærker, som i dag tæller, Suzuki, Nissan, Fiat, Mitsubishi samt SsangYong.

- Der er sket store udviklinger i branchen, siden jeg solgte de første biler, hvor der næsten kun skulle gives et håndslag på en handel. Næsten alt i dag er digitaliseret og indhyllet i et hav af forskellige regelsæt for salg og kommunikation med kunderne anno 2017. Det er en udvikling, der ikke kan og skal bremses, men det er efter min smag langt fra så personligt i dag at sælge og servicere biler som for år tilbage, siger Poul Lysen Hansen.

Efter de seneste afgiftsomlægninger er der for alvor lys i tunnellen, da mange af de mærker, bilhuset repræsenterer, har modeller, der nyder rigtig godt af afgiftsnedsættelserne og den lave rente.

De små og mellemstore virksomheder i lokalområdet er også blandt bilhusets kunder, og der er i dén grad »gang i hjulene«. Det betyder med andre ord, at bilerne skal serviceres eller/og udskiftes hyppigere. Et arbejde som Lysen Bilers 48 medarbejdere er fuldt ud klædt på til.

Virksomheden overdrages oven på finanskrisen, som Poul Lysen Hansen har vendt til noget positivt. Han benævner den som værende »eksamen« for både Anders og Christian, som i den grad prøvede kræfter med krisen, og dermed også fik fingrene helt ned i virksomhedens motor.

Trekløveret er kommet styrket ud af krisen med en masse ny viden og værktøjer, som i fremtiden er de vigtigste elementer, når man tænker på, hvordan virksomheden skal drives fremadrettet.

Den 24. november har Poul Lysen Hansen valgt officielt at videregive »rattet« ved hans 70-års fødselsdag, som fejres på adressen i Sorø mellem klokken 13.00-17.00.