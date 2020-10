Se billedserie Det skader naturen og de mennesker, som holder af Sorø Sø, hvis spildevand blandes med overfladevand og løber direkte ud i søen, siger udvalgsformanden Jens Nygaard. Billedet er fra Parnas i 2015.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

62 grundejere har ikke fået styr på kloakken

Sorø - 14. oktober 2020 kl. 16:06

Kraftige regnskyl giver kloakvand i kældrene - og i Sorø Sø. Hvis det problem skal løses, skal alle grundejerne i Sorø midtby få gjort det, som de har skulle gøre i mange år: Nemlig adskille spildevand og regnvand.

Sorø Kommune er gået i gang med en opfølgende indsats over for de, som stadig mangler at kloakseparere. De har haft meget lang tid til at bringe deres kloak i orden.

Kloakledningerne til separationsprojektet blev etableret af Sorø Kommunen i henholdsvis 1994 og 2004.

I 2010 kontaktede kommunen de grundejere, som manglede at adskille kloakken på deres grund. Nu - 10 år senere - er der fortsat ejendomme, som ikke har separeret deres kloak.

- Hvis vi ikke har registreret en kloakseparering, sender vi nu en besked til grundejeren. Det er muligt, at separeringen har fundet sted, men at det ikke er blevet oplyst til kommunen. Så skal det bringes i orden, for vi vil gerne have styr på det, siger Peter Dorff Hansen, der er leder af Byg og Miljø i Sorø Kommune.

Og det betyder faktisk noget, om forholdene er i orden.

Formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard, siger, at så længe, der er ejendomme, som ikke har kloaksepareret, vil kraftige regnskyl give spildevand i kælderen.

- Og vi vil opleve, at spildevandet bliver blandet med overfladevand og løber direkte ud i søen til skade for både naturen og de mange mennesker, som holder af at bade ved Skjolden. Derfor er det vigtigt, at man som grundejer medvirker konstruktivt til at forbedre vandmiljøet og badevandskvaliteten i Sorø Sø ved at få styr på sin kloakseparering, siger udvalgsformanden.

Hele kloaksystemet virker først som tiltænkt, når alle ejendomme i Sorø midtby har gennemført kloakseparation.

Derfor håber kommunens miljøafdeling på, at de sidste ejendomme kommer med nu.

- Vi har et udestående med 62 grundere i Sorø midtby. Der kan være mange grunde til, at det ikke er blevet gjort. De kan have glemt at registrere det, glemt at få det lavet eller ikke har råd til at få det lavet, siger Peter Dorff Hansen, Sorø Kommune.

Grundejerne i midtbyen har tilslutningspligt, og bringes separeringen ikke i orden, kan sagen ende med en politianmeldelse.

Når man kloakseparerer, skiller man regnvandet fra spildevandet.

Regnvandet kan så ledes direkte ud i vandmiljøet i stedet for til renseanlæg.

Det sparer både penge og energi, når regnvandet ikke skal pumpes den lange vej til renseanlægget.

Samtidig bliver spildevandsrensningen bedre, når renseanlægget kun skal håndtere vand, som rent faktisk er snavset.