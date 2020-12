60 forseelser i trafikken

Syv køretøjer blev kontrolleret. Fem blev sigtet for hastighedsovertrædelser, og det udløste fire klip i kørekort og en betinget frakendelse af kørekortet. Desuden blev der givet to klip i kørekortet for håndholdt mobiltelefon. For den ene bilist var det det tredje klip inden for tre år, hvorfor han fik en betinget frakendelse af førerretten.