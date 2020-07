Se billedserie Karen Margrethe Hansen står ikke stille og instruerer. Hun laver selv øvelserne og formår også at presse gymnasterne til lige at yde lidt ekstra. Nogle har hun undervist i mere end 30 år. Foto: Anders Ole Olsen

60 år som instruktør i gymnastikkens verden

Sorø - 14. juli 2020

Karen Margrethe Hansen har undervist i gymnastik i 60 år. Derfor blev hun hyldet af LBI.

Karen Margrethe Hansen er et menneske, der forstår at holde sig i gang. Selv om hun er fyldt 83, er hun stadig aktiv gymnastikinstruktør i LBI, og det har hun været i nu 60 år.

Den indsats hyldede LBI Gymnastik for nylig. Ved et ganske almindeligt instruktørmøde blev Karen Margrethe Hansen overrasket af formand Anne Grethe Thede Jensen, der rejste sig for at holde en tale for en af hverdagens helte:

- Karen Margrethe er altid veloplagt og i godt humør. Som man husker fra sin egen barndom, er der lærere, der er så inspirerende og fagligt dygtige, at man glæder sig til deres timer. Sådan er det med Karen Margrethe. Og det er derfor, at gymnasterne på holdet møder op år efter år hos hende.

Karen Margrethe går altid forrest og viser, hvordan øvelserne skal udføres, og når så alle er i gang og løfter knæene op, da lyder det fra Karen Margrethe: "De der knæ lige skal lidt højere op - I kan jo godt".

Hygge og samvær Hygge og samvær har dog også altid været højt prioritereret af Karen Margrethe Hansen. Både når hun er hos LBI, og når hun er i senior-idrætsforeningen GLAD, som hun var med til at stifte for 26 år siden.

Karen Margrethe Hansen er den, der sørger for hjemmebag, chokolade og smørrebrød, og hun deler også gerne ud af sin hjemmelavede snaps.

- Karen Margrethe er en kæmpe inspiration for instruktører og medlemmer. Hun er et enestående menneske, der kommer spurtende på sin cykel i al slags vejr. Hun melder aldrig fra, og der er mange af hendes gymnaster, der nyder godt af hendes alsidige træning, hvor hele kroppen bliver rørt. Flere nævner, at de ikke ved, hvor de ville være nu, hvis ikke det var for onsdagene sammen med Karen Margrethe i LBI Gymnastik, sagde Anne Grethe Thede Jensen i sin tale.

Karen Margrethe Hansen blev da også æresmedlem i LBI allerede ved sit 50 års jubilæum.

Dobbelt op på gymnastik Egentlig begyndte det hele med dans for Karen Margrethe Hansen, der voksede op på Falster, men danseskoene blev nu hurtigt skiftet ud med gymnastiksko. Da hun i 1960 blev færdiguddannet som lærer, søgte hun til Frederiksberg Skole, fordi hun her fik mulighed for både at undervise i gymnastik på skolen og i LBI.

Da Karen Margrethe Hansen fejrede sit 50 års jubilæum som gymnastikinstruktør, sagde hun følgende til avisen:

- Jeg bliver ved, fordi jeg synes, det er sjovt, og fordi jeg gerne vil hjælpe folk med at holde sig i form, men jeg har da overvejet at trappe ned. Det skal jo heller ikke være sådan, at folk tænker, at nu skal hun altså ud, siger Karen Margrethe Hansen.

Stoppet er hun slet ikke, og det er LBI Gymnastik glad for:

- Vi håber at få glæde af dig i mange år endnu, som Anne Grethe Thede Jensen sagde ved 60 års jubilæet forleden.