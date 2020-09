Se billedserie Receptionen foregik udenfor og var corona-sikret. Der var mærket båse af, og i hver bås måtte der være op til 15 ansatte.Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 59 statsansatte er rykket til Stenlille Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

59 statsansatte er rykket til Stenlille

Sorø - 04. september 2020 kl. 15:50 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

59 ansatte i det statsligt ejede firma Evida er nu rykket fra den tidligere arbejdsplads i Søborg til lokalerne ved Stenlille Gaslager på Merløsevej.

Det blev fredag markeret med pølser, brød, taler og quiz. Med alle de ansatte placeret i opmærkede båse med plads til 15 i hver. Og med masser af opfordringer til jævnlig afspritning af hænder.

Da Sorø Kommune for et par år siden fik meldingen om, at der nu skulle flyttes statslige energi-jobs til Stenlille, var antallet af jobs noget større. Dengang var tallet i alt 113, hvoraf de 103 skulle komme fra det selskab, der i dag hedder Evida.

Men fusioner i mellemliggende år har medført nedlæggelse af arbejdspladser, forklarer adm. direktør i Evida, Ole Kalør.

Først blev Dansk Gas Distribution lagt sammen med det kommunalt ejede NGF Nature Energy. Og derefter blev det ligeledes kommunalt ejede selskab HMN Gasnet føjet til, og de tre sammenlagte selskaber fik i oktober 2019 navnet Evida. Dermed var regerings-målet nået: Nemlig at det samlede ejerskab af gasnettet nu er samlet og organiseret under Energinet.

- Så vi har flyttet alt, hvad der var at flytte fra Søborg. Og egentlig passer det meget godt, for kontorlokalerne her i Stenlille kan lige rumme os, og dermed behøver vi ikke at tænke på at skulle bygge til, siger Ole Kalør.

Med de 59 udflyttede er der nu i alt 101 Evida-ansatte i Stenlille. Heraf er de 48 udkørende teknikere, mens resten er administrative medarbejdere med fast base i Stenlille.

Borgmester Gert Jørgensen deltog og bød de mange nye ansatte velkommen til kommunen:

- Natur, kultur og historie er Sorø Kommunes DNA. Her er smuk natur omkring jer. Jeg ved, at det kan være svært at blive rykket op med rode, men måske nogle af jer vil overveje at flytte. Hvis I skulle falde for naturen, kulturen og historien, skal I bare kontakte os.

Borgmesteren kom også lige med et godt råd til de mange Evida-ansatte, der bruger vejene omkring Stenlille flittigt:

- I skal love mig, at I altid overholder fartgrænserne herfra og ind til Stenlille. For vejen ind til Rema 1000 er et af de steder, hvor der bliver taget flest fartbilister.

Ole Kalør holdt også en tale for sine ansatte og takkede dem for at være flyttet med:

- Og nu skal vi i gang med at opbygge en ny virksomhedskultur sammen.

Efter talerne var der mulighed for at deltage i en quiz med spørgsmål, der krævede lidt lokalkendskab, og der var også rundvisning i lokaler og ved gaslager.