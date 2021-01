Retten i Næstved skal tirsdag den 12. januar tage stilling til en sag om videresendelse af nøgenbilleder.Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: 57-årig tiltalt for at dele nøgenbilleder af kvinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

57-årig tiltalt for at dele nøgenbilleder af kvinde

Sorø - 09. januar 2021 kl. 06:58 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Det er ikke kun unge, der bryder loven ved at videresende nøgenbilleder af personer, der ikke selv har givet lov til det.

Tirsdag den 12. januar skal en 57-årig mand fra Sorø for retten i Næstved tiltalt for via sin mobiltelefon at have sendt ikke bare ét, men hele fire nøgenbilleder videre til andre personer af en kvinde, der ikke selv havde givet lov til, at de billeder kunne ses af andre.

I det ene tilfælde sendte han på samme tid tre forskellige nøgenbilleder videre til en anden person. Det skete i april sidste år. I 2017 havde han også sin mobiltelefon i brug til samme formål, idet han dengang sendte et enkelt nøgenbillede videre til en anden.

Manden er tiltalt efter paragraffer i straffeloven om såvel blufærdigheds- som æreskrænkelse, og straffen kan være bøde eller fængsel op til seks måneder.

Efter alt at dømme har manden selv tidligere overfor politiet indrømmet at have gjort det, for der er i hvert fald lagt op til, at sagen kan køre som en tilståelsessag.

Udover de krænkende videresendelser af nøgenbilleder er manden i øvrigt også tiltalt for at have overtrådt våbenloven på to måder.

Dels ved angiveligt at have opbevaret otte våben i et ganske vist godkendt våbenskab, men uden at skabet var boltet fast til væg og gulv, som det skal være. Derudover er den 57-årige tiltalt for at have opbevaret tre skydevåben, to jagtvåben og en riffel gennem flere år uden rent faktisk at have våbentilladelse til de våben.