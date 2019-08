Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

57-årig frikendt for at påkøre mand

23. august 2019

En 57-årig kvinde fra Stenlille blev forleden frifundet ved Retten i Holbæk, hvor hun blandt andet var tiltalt for uagtsomt at have påkørt en mand.

- I virkeligheden er denne her sag et eksempel på det, som vi alle sammen er nervøse for, når vi kører i mørke, lød det fra forsvareren til en 57-årig kvinde fra Stenlille, der forleden blev frifundet ved Retten i Holbæk.

Her var hun blandt andet tiltalt for uagtsomt at have påkørt en 66-årig mand fra Kalundborg, der som følge af ulykken har fået en svær hjerneskade.

Ved retten forklarede den 57-årige, at hun havde været på arbejde i Kalundborg. Hun var på vej til Ringsted for at aflevere firmaets køretøj, da hun kom kørende ad Slagelse Landevej omkring Ugerløse en mørk efterårsaften i oktober for snart to år siden.

Her havde hun kørt de tilladte 80 kilometer i timen, da en mand pludselig dukkede op i hendes højre side.

- Lige pludselig kan jeg ikke se andet end siden og ryggen af ham, sagde kvinden, der forklarede, at hun først så manden, da hun ramte ham med varebilens højre forlygte.

Den forurettede var ikke i stand til at afgive forklaring i retten, da han i dag er svært hjerneskadet.

Det var en taxachauffør til gengæld, der havde sat manden af på den modsatte side af landevejen kort før ulykken.

Hun havde kørt den 66-årige fra Kalundborg til Ugerløse, hvor han skulle besøge en ven. Han havde selv insisteret på at blive sat af i den modsatte side af vejen og havde virket lidt forvirret, forklarede taxachaufføren.

Efter at den 66-årige blev sat af, så en bilist i samme vejbane som taxaen, hvordan han forsøgte at krydse vejen.

Da den 66-årige tre timer senere fik udtaget en blodprøve, viste hans promille 1,2.

I sin begrundelse for frifindelsen lagde dommeren netop vægt på, at fodgængeren havde været alkoholpåvirket, forvirret og slingrende i sin gang, ligesom hun understregede, at det var uvist, hvordan fodgængeren havde bevæget sig, fra han blev set af bilisten i den modkørende vejbane, til han blev påkørt af en bil.

