Se billedserie Til venstre er det Lise Lotte Brandt og Grethe Kistrup Møller fra Sorø Jobcenter i en snak med Jytte Rosenkrans og Ditte Nukunu. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: 55 seniorer på jobjagt i nyt projekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

55 seniorer på jobjagt i nyt projekt

Sorø - 13. april 2018 kl. 14:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Jobcenter samarbejder med vikarbureauer og jobcentret i Ringsted. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

55 ledige, der har rundet et halvt hundrede år, jagtede et nyt job, da Sorø Jobcenter torsdag på Kulturcafé Ludvig i Sorø tog hul på et nyt projekt, som centret gennemfører i samarbejde med kollegerne i Ringsted og en række vikarbureauer, der opererer i lokalområdet. De ledige denne gang var kun fra Sorø Kommune.

- Mange ledige seniorer har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, selv om de har både kompetencer og erfaring, siger projektleder Lise Lotte Brandt.

- Et vikarjob kan gøre vejen lettere og åbne nogle døre.

En del af de ledige ønsker et fast job, mens andre trives fint i et vikarjob.

- Vikarjobbet har jo den fordel, at det er fleksibelt. Du kan arbejde i det omfang, du selv har lyst til, siger Gitte Månsson fra Ready2Care.

- Vi formidler bl.a. vikarjob i sundhedssektoren, og her løber de ansatte typiske meget stærkt. Der er skåret ned på området over en 10-årig periode.

Gitte Månsson har fuldt booket af vikarer i sundhedssektoren i den kommende weekend. Det er social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere - og alle er i sving lørdag og søndag. Også i entreprenør-branchen formidler Ready2Care vikarjob. 150 mand er ude som brolæggere, rørlæggere mv. - det er typisk længere vikariater. Her er 150 på aftale.

For Christina Campanella i JKS opererer inden for industri, lager, håndværk og administration. Som noget nyt kan virksomheden også formidle chauffører - og på landsplan har JKS cirka 2.500 ude i vikarjob.

- Et vikarjob kan fint føre til en fast ansættelse, men mange virksomheder bruger også vikarer, fordi det giver større fleksibilitet og mulighed for hurtigt at omstille sig i virksomhederne, siger hun.

- Vi kan godt dække behovet lige nu, men området er i ret voldsom vækst, så vi må nu gå uden for landets grænser for at finde den arbejdskraft, virksomhederne efterspørger. Vi har et fint samarbejde med jobcentrene i kommunerne. Det hjælper et langt stykke ad vejen, men fremover kan vi ikke dække behovet med danskere.

Senior Erhverv Sydsjælland er et netværk for ledige, der har rundet de 50 år.

- Det kan være en stor støtte at tale med andre i same situation, siger Ditte Nukunu og Jytte Rosenkrans fra netværket.

- Det handler ikke mindst om ikke at miste modet, når man får afslag, og om at holde sig i gang. Man kan også sparre med hinanden omkring jobsøgning.

I fjor fik netværket 103 jobtilbud ude fra. Mange virksomheder bruger netværkets database, og så henvender de sig direkte til kandidater eller også henvender de sig til netværket.

- Det er lidt paradoksalt, at der er masser af ledige job, og samtidig går mange seniorer ledige, siger Gitte Nukunu og Jytte Rosenkrans.

- Men dels skal kravene i jobbene jo svare til de kompetencer, de ledige har - og dels har der været lidt fordomme fra virksomhedernes side. En 60-årig er jo langt fra en, der skal bruge rollator for at komme rundt eller sove to timer til middag. Men fordommene er vi efterhånden ved at have gjort op med - der er klare tendenser på, at udviklingen vender nu.