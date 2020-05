55 fartbilister snuppet

408 bilister blev kontrolleret, og blandt dem var der otte fartbilister. En person fik også et klip i kørekortet for at køre 96 kilometer i timen på strækningen, hvor hastighedsbegrænsningen er sat til 70 kilometer i timen.

Mandag mellem klokken 13.15 og 19.30 var der kontrol på Sorøvej i Ruds Vedby. 858 bilister fik målt farten, og blandt dem var der 33 fartbilister. En person fik et klip i kørekortet, og en anden person måtte acceptere en betinget frakendelse af sit kørekort for at have kørt 93 kilometer i timen. Den tilladte hastighed er 50 kilometer i timen.