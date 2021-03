Dianalund Udviklingsråd har fået 128.000 kr. til renovering af mini-golfbanen på Filadelfias jord. Det er dog en forudsætning, at udviklingsrådet sikrer sig en 10-årig lejeaftale. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

532.000 kr. til lokale projekter

Sorø - 10. marts 2021 kl. 15:53 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Om det er den meget ekstra fritid, som coronaen har givet eller noget helt andet, er ikke til at vide.

Et faktum er det dog, at lokalrådene i kommunen har været flittige til at finde på projekter, der fra politisk side er blevet honoreret med penge fra Den Særlige Udviklingspulje.

Så flittige og gode har de været, at stort set alle pengene er brugt på årets første uddeling. Kun 900 kroner er tilbage i puljen, og dermed bliver der ingen anden uddeling i år.

I alt seks ud af otte ansøgninger blev imødekommet.

Pedersborg-Gl. Sorø Lokalråd har fået 128.000 kr. til anlæg af 2. etape af den legeplads, der er lagt ved Pedersborg Skole. En legeplads, som også skolen skal kunne bruge i undervisningen.

Lynge Lokalråd har ligeledes fået 128.000 kr. til udvidelse og forbedring af den lille legeplads, der er på Lynge Fælled.

Slaglille-Bjernede Lokalforening har fået 120.000 kr. til etablering af en legeplads, der bliver lagt mellem foreningshus og sportsplads.

Dianalund Udviklingsråd har fået 128.000 kr. til renovering af en minigolfbane, der ligger på et areal ejet af Filadelfia. En forudsætning for at få pengene er dog, at udviklingsrådet sikrer sig en minimum 10-årig lejeaftale af arealet med Filadelfia. Fordi der er tale om et privat stykke jord.

Dianalund Udviklingsråd har endvidere fået 20.000 kr. til etablering af to petanque-baner.

Endelig har Stenlille Borgerforening fået 16.000 kr. til opsætning af bænke rundt om i byen og naturen. Således at det er muligt at gå nogle faste ruter og få sig et hvil undervejs.

Der var altså to ansøgninger, der ikke kunne imødekommes.

Det ene var en ansøgning fra Niløse og Omegns Beboerforening, der havde bedt om at få 200 kr. pr deltager i en ønsket bustur til Nordsjælland.

Kommunens vurdering er dog, at en endags bustur ikke opfylder kriteriet om, at pengene skal gå til udvikling i lokalområdet.

Heller ikke Ruds Vedby Lokalråd kunne få de ønskede 52.000 kr. til renovering af 1. salen på Det Gamle Posthus, der bliver brugt til lokale aktiviteter. Her er begrundelsen, at ejendommen er privat ejet, og at kommunen derfor ikke skal afsætte penge til forbedring af privat ejendom.

Da pengene blev bevilget på det seneste møde i kommunalbestyrelsen, var der i øvrigt stor ros fra adskillige politikere over det store engagement og den store ildhu i lokalområderne.