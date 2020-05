47 år var nok: Birgit tog afsked med jobbet som klinikassistent

Coronaen sørgede for, at Birgit Christensens afsked med Tandlægehuset på Fru Ingesvej fik en lidt anden karakter end ellers tiltænkt.

Det var i Helsinge, at Birgit Christensen i 1973 gik i lære som klinikassistent, men kærligheden trak hende til Vestsjælland i 1991. I 1993 blev hun ansat som klinikassistent hos Dynesen og Weirsøe på Torvet. Den klinik overtog Kit Vibe-Hastrup Iuel i 2000, så de to har arbejdet sammen i 20 år. I 2008 gik Kit Vibe-Hastrup Iuel sammen med tandlægerne Claus Poulsen og Niels Poulsen ejendommen på Fru Ingesvej 2 og etablerede Tandlægehuset her. Claus Poulsen gik på pension i 2015.

- Jeg kommer helt sikkert til at savne både mine kolleger og patienterne. Jeg har været glad for at være her, og de harv lovet at ringe, når der er kage til kaffen. Så kommer jeg på besøg.