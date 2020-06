435.000 kroner til kunstmuseet

Sorø Kunstmuseum får 435.000 kroner fra Ny Carlsbergfondets ekstraordinære pulje, som fondet har bragt i spil for at være med til igen at puste liv i landets kunstmuseer efter corona-krisen. I alt 27 millioner kroner har fondet stillet til rådighed for 29 kunstmuseer.

- Vores nuværende hjemmeside er 10 år gammel, og vi mærkede for alvor under lukningen, at den ikke havde de faciliteter og funktioner, som den burde have haft, hvis vi skulle kunne udnytte den aktivt. Vi skal have en ny brugervenlig, ambitiøs og levende hjemmeside, der kan understøtte kunstoplevelser fuld af kvalitet og til glæde for så mange som muligt. Det bagvedliggende økonomiske perspektiv er naturligvis samtidig, at en mere attraktiv og tydeligere hjemmesidekommunikation også skal være med til at øge synlighed og besøgstal på den lange bane.