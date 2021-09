425.000 kr. til flere besøg på kunstmuseum

- Sorø Kunstmuseum har tradition for at have et ambitiøst arrangementsprogram, men vi har været udfordret under de to corona-nedlukninger, hvor mange af vores besøgende som konsekvens har fundet på nye aktiviteter i deres fritid. Det har lært os, at vi i endnu højere grad end tidligere har brug for at udtænke nye tilbud, der rammer endnu bredere. Vi er derfor meget taknemmelige for Ny Carlsbergfondets økonomiske hjælp, der bl.a. skal gå til nye publikumsaktiviteter for særligt de unge og børnefamilierne, udtaler Anna Krogh, direktør ved Sorø Kunstmuseum, i en pressemeddelelse.