Den dræbte Kiehn Andersens bror, Jørgen Andersen og hans søn Jack Andersen, var også mødt op for at overvære grundlovsforhøret. Det var begge rystede over de voldsomme forbrydelser, der fremgik af sigtelserne mod de to mænd i sagen.

42-årig erkender sig skyldig i to drab og to brande

Den 42-årige mand, der fredag blev anholdt og sigtet for drab på Kiehn Andersen i Ruds Vedby og en 80-årig mand i Vemmelev, erkender sig skyldig i både drab og efterfølgende brandstiftelse af de to dræbtes boliger.

Det kom frem, da den 42-årige blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster lørdag.

En 34-årig mand er også anholdt og sigtet for de to drab, men han nægter sig skyldig.

De to blev anholdt fredag eftermiddag i Sneslev, hvor der også blev fundet et oversavet jagtgevær. Den 34-årige nægter sig skyldig i drab og brandstiftelse men erkender at have overtrådt våbenloven i forhold til det oversavede jagtgevær.

Oplæsningen af sigtelserne var offentlige for pressen og tilhørere, deriblandt Kiehn Andersens bror og søn, men trods protester fra de to sigtedes forsvarer og fra pressens repræsentanter, så blev dørene til resten af grundlovsforhøret lukket. Det betyder, at de to sigtedes forklaringer endnu ikke er kendt for offentligheden.

Det fremgik af sigtelserne, at Kiehn Andersen blev dræbt af flere stik med et skarpt våben. Han blev stukket 15-20 gange i maven, og han var også blevet udsat for stump vold mod kroppen og halsen. Dette drab skete den 20. april mellem klokken 19 og 21.35.

Den 34-årige erkendte også, at det var ham, der havde transporteret den dræbte fra Ruds Vedby til en grusgrav på Blæsingevej ved Slagelse, hvor liget var blevet efterladt.

Det andet drab skete den 16. juni mellem klokken 06.20 og klokken 09.25 på Slagelse Landevej 108, hvor den 80-årige Poul Frank Jørgensen døde af ti stik i ryggen og i et stik i halsen, hvor hans pulsåre var skåret over.

Den 42-åriges fremtoning i retten beskrives som "cool og upåvirket". Det var første gang, at Kiehn Andersens bror Jørgen Andersen og søn Jack Andersen hørte detaljerne om, hvordan drabet var foregået, og de var begge rystede over forbrydelsens voldsomhed, og at nogen kan få sig selv til at gøre sådan mod et andet menneske.