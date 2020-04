Rektor Kristian Jacobsen fra Sorø Akademis Skole lover at strække sig langt og være kreativ - for at sikre de kommende studenter en festlig afslutning på gymnasieårene. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

3.g-afslutning er fortsat uvis

Sorø - 19. april 2020
Af Ulla Grundtvig Brask

På tirsdag kan Sorø Akademis Skoles 3.g-elever igen så småt begynde at møde fysisk på skolen, men det bliver på ingen måde den slags skole, de er vant til.

Det er både elever og ansatte bekendt med, og rektor Kristian Jacobsen er i særdeleshed, for det er ham, der sammen med resten af ledelsen på gymnasiet, har travlt med at få elevernes skolegang til at fungere i en tid med corona-restriktioner.

- Corona-krisen kommer til at påvirke jeres studentereksamen og studenterfejring rigtig meget. Desværre, siger rektor Kristian Jacobsen.

Han håber dog, at udviklingen - med en gradvis genåbning af Danmark - kan betyde, at skolen kan fastholde bare nogle af skolens mange studentertraditioner.

- Vi skal selvfølgelig følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og ikke bryde regler, men jeg er villig til at strække mig meget langt og være meget kreativ for at sikre alle 3.g'erne en god afslutning, siger rektor.

Selve dimissionen og studenterkørslen er der ikke afklaring på endnu, men det, som skolen ved på nuværende tidspunkt, er:

Overskæringsfesten i slutningen af april, hvor elever og lærere går i skoven og tænder bål, kan ikke gennemføres som planlagt.

Sidste skoledag i midten af maj bliver flyttet til et senere tidspunkt.

Det er også på sidste skoledag, at 3.g'erne plejer at plante årgangstræ, holde fest og får offentliggjort eksamensplanen ved midnat.

- Jeg håber, at udviklingen i Corona-Danmark bliver så god, at vi kan gennemføre nogle af disse elementer på nogle nye måder på nogle senere tidspunkter i juni. Jeg håber også, vi kan få lov til at holde studentermiddag og dimission, når vi kommer til slutningen af juni. Måske skal vi også her kigge på en opdeling, men det vigtigste er, at vi får lavet en festlig afslutning for eleverne, siger Kristian Jacobsen.

Det er også sikkert:

At de kommende studenter kun skal til to skriftlige og en mundtlig eksamen. Deres årskarakterer kommer til at betyde mere end ellers.

At undervisningen forlænges.

At årskaraktererne bliver givet senere end vanligt.

Selv om Sorø Akademis Skole åbner op for fremmøde for 3.g'erne, vil der fortsat også være virtuel undervisning for de kommende studenter.

- Dels fordi det i nogle tilfælde giver mere mening at fortsætte undervisningen virtuelt, dels fordi vi skal finde fysisk plads til 180 elever med to meters afstand, og dels fordi vi har lærere, der er i risikogruppen og derfor ikke må komme på skolen, forklarer rektor.

Han roser de ansatte for at have tillært sig digitale værktøjer til undervisningsbrug på rekordtid.

- Og de har undervist og guidet hinanden i brugen af dem. Jeg er slet ikke bekymret for det faglige udbytte for eleverne på grund af fjernundervisningen. Det har fungeret virkelig godt, siger Kristian Jacobsen, der dog ved, at det at mødes fysisk, har kæmpe betydning for både elever og lærere.

- De glæder sig meget til at møde hinanden i næste uge. Selv om det er med afstand og på en anderledes måde, siger rektor.