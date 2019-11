39-årig mand erkender vold med døden til følge

Fredag aften var den 39-årige mand, der er mistænkt for to kvindedrab tidligere på morgenen, i grundlovsforhør i Retten i Næstved.

Ifølge anklagemyndigheden, repræsenteret ved anklager Susanne Bluhm er den 39-årige sigtet for at have dræbt to kvinder med "et hidtil ukendt antal knivstik".

Det første blev begået omkring klokken 04 natten til fredag, og det næste omkring klokken 06 fredag morgen.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at det ene offer er den 31-årige Line Messerschmidt, mens det andet offer er den 35-årig Jeanette Rømer Hansen.

Den 39-årige nægter sig skyldig i manddrab. Han erkender dog vold med døden til følge i begge tilfælde.

Både anklageren og forsvareren ønsker at lukke dørene på grund af motivet for de to kvindedrab. Selve motivet er i fortsat ukendt for offentligheden.

Det blev der med det samme protesteret over fra den fremmødte presse.

Men dommer Anders Martin Jensen valgte at imødekomme forsvarerens og anklagerens ønske, da derfor fortsat mangler at blive afhørt vidner, blandt andet pårørende.

Det er derfor ikke muligt for pressen at overvære resten af grundlovsforhøret.

Manden blev anholdt klokken 6.07 fredag morgen.

Han er blevet varetægtsfængslet frem til den 12. december på særlig bestyrket mistanke om, at han har udøvet vold med døden til følge og mistanke om drab.

Dommeren noterede, at han selv havde meldt sig til politiet, og at han havde afgivet en troværdig forklaring både om baggrunden og om, hvad der skete.

Mande vil ikke kære til Landsretten. Han blev kørt til fængslet i Nørre Alslev.

Fredag morgen blev to kvinder fundet dræbt på adresser i Ruds Vedby og Kundby på Sjælland. En 39-årig mand blev efterfølgende anholdt og mistænkt i sagen.